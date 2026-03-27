Geral

Fim do defeso
Notícia

Colheita e venda de pinhão ficam liberadas a partir da próxima quarta no RS

Período do defeso encerra em 1° de abril. Especialistas orientam como preservar a araucária e garantir o consumo da semente

Heloisa Gamero

Repórter

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