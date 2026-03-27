Colheita e venda de pinhão ficam liberadas a partir da próxima quarta no RS

O pinhão serve como alimento para mais de 74 espécies. Laura Brunch / Assessoria UPF

Na próxima quarta-feira (1°) termina o período de defeso do pinhão, em que são restritos a colheita, o transporte, a comercialização e o armazenamento da semente em todo o Rio Grande do Sul.

Segundo o comandante do 3º Batalhão de Polícia Ambiental da Brigada Militar, Jarbas Bohrer, o principal objetivo da restrição é garantir o amadurecimento adequado do pinhão, favorecendo a regeneração natural da araucária, espécie endêmica da região e ameaçada de extinção.

Além da importância na conservação da araucária, a restrição é essencial para garantir a alimentação de diversos animais, desde aves até mamíferos.

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— Hoje em dia nós temos em torno de 74 espécies que utilizam o pinhão na sua dieta, como o papagaio-charão, tucano, ouriço-cacheiro, quati, bugio, veados e vários roedores — explica o biólogo e pesquisador da Universidade de Passo Fundo (UPF), Jaime Martinez.

Na área de abrangência do batalhão, os policiais realizaram duas apreensões, que totalizaram 63 quilos de pinhão. Uma delas ocorreu em Passo Fundo, em razão da colheita e do transporte antecipados, e a outra em Soledade, durante comercialização irregular.

Consumo tradicional

Entreveiro é um dos pratos típicos feitos com pinhão. Antônio Vieira / Divulgação

Característico do sul do país, especialmente no outono, a semente da araucária serve como ingrediente para mais de 100 pratos diferentes, como a paçoca e o entreveiro de pinhão. O hábito de consumi-lo se perpetua há 200 mil anos, e foi aprimorado mais tarde pelos indígenas, explica Martinez:

— A nossa espécie utilizou muito do pinhão na sua dieta alimentar. Temos muitas histórias de 10 mil anos atrás que os indígenas kaingang e guaranis utilizavam muito o pinhão na sua alimentação, inclusive desenvolveram algumas técnicas para conservação dentro de riachos de poças limpas.

Fontoura Xavier, no norte do Estado, é conhecida como a Terra do Pinhão pela grande produção do alimento e tendas de comercialização, além de organizar a Festa do Pinhão e a Expofeira.

O município conta, inclusive, com um pórtico turístico para quem chega pela BR-386, com esculturas de três pinhões tomando chimarrão. Diversas outras cidades gaúchas também possuem celebrações que valorizam a cultura da semente, como São Francisco de Paula, Muitos Capões, e Barracão.

Preservação da semente

Viveiro Florestal Regional produziu seis mil mudas de araucária para distribuição. Laura Brunch / Assessoria UPF

O especialista afirma que, para garantir o consumo do pinhão e dividi-lo com a diversidade da região, é necessário que seja estabelecido, em cada propriedade, até um hectare de araucária para o abastecimento humano:

— Assim, os pinhões produzidos nos estoques florestais ficariam para a fauna silvestre e todos teriam pinhão à vontade.

Em Passo Fundo, o Viveiro Florestal Regional, da UPF, produziu seis mil mudas de araucária em 2026, as quais estão prontas para serem levadas a campo.