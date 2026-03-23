Chuva intensa provoca alagamento em Tapejara; veja o vídeo

O município de Tapejara, no norte do Estado, ainda contabiliza os estragos causados pelo temporal que atingiu a região entre a noite de sábado (21) e a tarde de domingo (22). Acompanhada de rajadas de vento, a chuva causou alagamentos e danos estruturais tanto no perímetro urbano quanto nas comunidades do interior.

De acordo com registros do pluviômetro da Emater/RS-Ascar, o volume acumulado na cidade chegou a 165 milímetros em menos de 24 horas. Os principais transtornos foram registrados no centro, no bairro Treze de Maio, na Rua 15 de Novembro e nas proximidades do Parque Municipal (veja no vídeo acima).

A enxurrada arrastou terra, galhos e outros materiais que obstruíram os sistemas de drenagem, dificultando o escoamento da água e atingindo alguns estabelecimentos comerciais. Além disso, houve registro de queda de árvores, inclusive na RS-463.

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Acessos comprometidos no interior

No interior, onde os volumes variaram entre 80 e 130 milímetros, foram registrados danos em pontes, bueiros e estradas. As localidades mais atingidas incluem: Paiol Novo, Santo Antônio do Carreteiro, Linha Nova e Cachoeira.

A prefeitura de Tapejara iniciou as ações de limpeza e recuperação ainda no domingo. Equipes trabalham na desobstrução de bocas de lobo, manutenção de estradas e recuperação de pontes, utilizando equipamentos como dragas e motoniveladoras.