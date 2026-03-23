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Chuva intensa provoca alagamento em Tapejara; veja o vídeo

De acordo com registros do pluviômetro da Emater, o acumulado na cidade chegou a 165 milímetros em menos de 24 horas

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