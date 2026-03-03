Chuva causa alagamento e destelhamentos em Tapejara

Imagens mostram a água sobre as ruas do centro da cidade. Henrique Seben / Arquivo pessoal

Moradores de Tapejara, no norte do estado, foram surpreendidos com uma chuva intensa na tarde desta terça-feira (3). A tempestade aconteceu por volta das 15h30min e causou alagamento no centro da cidade e destelhamento de casas.

Imagens feitas por moradores mostram a água sobre as ruas do centro da cidade. Não há registro de maiores danos causados pelo alagamento da região. De acordo com os Bombeiros Voluntários, a água escoou cerca de 20 minutos após a chuva.

Ainda conforme os bombeiros, além do alagamento na região central, houve registro de, pelo menos, 11 casas destelhadas por conta da força dos ventos.

A Defesa Civil informou que casos de árvores caídas também foram atendidos. Não há registro de pessoas feridas.