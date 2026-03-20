Carazinho suspende atendimentos em unidade de saúde após desabamento de reboco do teto

Reabertura da unidade deve ocorrer somente na segunda-feira (23). Secretaria de Saúde de Carazinho / Divulgação

A Secretaria de Saúde de Carazinho suspendeu os atendimentos na Estratégia de Saúde da Família (ESF) Princesa nesta sexta-feira (20), após a queda do reboco em um dos ambientes da unidade na tarde de quinta-feira (19).

De acordo com a prefeitura, o material que se desprendeu já foi retirado, mas o local permanece fechado por precaução. Ninguém ficou ferido.

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A administração aguarda um laudo do setor de engenharia, que vai apontar as condições estruturais do prédio e indicar se há riscos em outros espaços da unidade.

Conforme o município, a medida de suspender os atendimentos foi adotada para garantir a segurança de servidores e pacientes. Equipes técnicas seguem vistoriando o prédio para verificar se há comprometimento em outras áreas.