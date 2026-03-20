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Carazinho suspende atendimentos em unidade de saúde após desabamento de reboco do teto

Estratégia de Saúde da Família (ESF) Princesa ficará fechada nesta sexta até conclusão da avaliação estrutural do prédio

Alessandra Hoppen

Repórter

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