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Amor de caramelo
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Cão comunitário de Ijuí conquista moradores e ganha perfil online para monitorar localização

Chamado de Surpresa por aparecer de forma inusitada em vários locais da cidade, vira-lata ganha carinho por onde passa

Tamires Hanke

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS