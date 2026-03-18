Cão comunitário de Ijuí conquista moradores e ganha perfil online para monitorar localização

Um cãozinho sem endereço ou tutor fixos conquistou moradores, comerciantes e instituições em Ijuí, no noroeste do RS. O cão Surpresa é presença frequente em clubes, comércios, clínicas veterinárias e na universidade do município.

Em um clube recreativo localizado no centro da cidade, o vira-lata já é figura conhecida e atrai o carinho dos funcionários. Da afeição, surgiu o nome para identificá-lo, conta a gerente do local Larissa Lucchese Ceratti:

— A gente se apegou ao bichinho e deu o nome de Surpresa porque ele aparecia do nada no clube, ficava um tempo e depois sumia. Um ou dois dias depois, aparecia de novo — conta.

Se um dia o animal teve tutor, ele nunca foi localizado. Uma funcionária tentou adotá-lo, mas Surpresa ficou quatro dias na nova casa e voltou a fazer o percurso de 10 quilômetros até o local onde costuma circular.

Mesmo com a fama de indomável, quando o tempo fecha, o cuidado coletivo se intensifica. Em dias de frio ou temporal, sempre aparece alguém disposto a levar o cãozinho para casa.

Cuidado compartilhado

Como o hábito de circular pela cidade é constante, surgiu a necessidade de saber o paradeiro do cão. A solução foi criar uma rede social exclusiva para ele. Por lá, moradores publicam fotos e marcam o perfil do Surpresa — uma forma simples de monitorar sua localização.

— Assim, a gente sabe onde ele está. Se está numa loja, numa farmácia, na universidade ou numa clínica veterinária. A gente foi acompanhando a vida dele desse jeito — explica Larissa.

Outra parada frequente é na Unijuí, onde Surpresa já fez até propagandas para o curso de Medicina Veterinária. Professores e alunos realizaram exames completos para acompanhar a saúde do animal.