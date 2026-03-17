Cadela que teve patas decepadas pelo tutor passa por cirurgia para voltar a andar

A cadela que teve as patas cortadas pelo antigo tutor em Caseiros, em julho do ano passado, se recupera de um procedimento para voltar a andar. Anja passou por cirurgia para colocação de próteses ortopédicas no início deste mês.

O tratamento médico é realizado em Ibiraiaras, no norte do RS. Os responsáveis pelo procedimento foram os veterinários Ítallo Freitas e Fillipe Michel.

— A princípio, o procedimento ocorreu do jeito que a gente esperava e foi um sucesso. Agora, a Anjinha vai se recuperar — relatou Michel.

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As novas patas de Anja são fundamentais para devolver a qualidade de vida, por permitem o movimento sem dor. Antes da cirurgia, conforme os veterinários, ela sentia desconforto ao encostar no chão, o que a impedia de se locomover.

Vítima de maus-tratos

Anja teve as patas dianteiras e uma traseira decepadas pelo tutor de 63 anos no dia 19 de julho do ano passado. Ele permanece preso pelo crime de maus-tratos.

Desde então, a cadela está sob os cuidados do grupo Protetores Caseiros. Com a repercussão do caso, a comunidade realizou doações para a recuperação de Anja.

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— Graças às doações recebidas de pessoas sensibilizadas com a história da Anja, foi possível custear a confecção e a colocação das próteses. Esse foi um passo extremamente importante em sua recuperação — ressaltou a voluntária Géssica Stouqueiro.

De acordo com a ONG, no dia seguinte à cirurgia, a cadela conseguiu se levantar e dar os primeiros passos. Agora, Anja passará por um longo processo de reabilitação, com acompanhamento veterinário contínuo, medicação analgésica e sessões de fisioterapia.

— A história da Anja mostra o quanto a crueldade pode marcar a vida de um animal, mas também evidencia a força da solidariedade e do trabalho de quem se dedica a resgatar e lutar por eles. O caso mobilizou profissionais, especialistas e muitas pessoas que acreditam que os animais merecem dignidade e uma chance de viver sem sofrimento — disse a voluntária.

Anja foi atacada pelo seu antigo tutor em julho de 2025. Luiz Calderan / Agência RBS

Como denunciar

A Lei de Crimes Ambientais (nº 9.605/1998) prevê detenção e multa para abusos, ferimentos ou mutilações. Desde 2020, contudo, casos envolvendo cães e gatos passaram a prever reclusão de dois a cinco anos, além de multa e proibição da guarda.

A pena pode ser aumentada de um sexto a um terço quando o crime resulta na morte do animal, reforçando o caráter punitivo da legislação.

As denúncias podem ser realizadas através dos seguintes contatos: