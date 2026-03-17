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Cadela que teve patas decepadas pelo tutor passa por cirurgia para voltar a andar

Anja recebeu próteses ortopédicas e já deu os primeiros passos após o procedimento. Crime de maus-tratos aconteceu em julho de 2025, no município de Caseiros

Heloisa Gamero

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