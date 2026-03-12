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Celebração do centenário
Notícia

Busto de Maurício Sirotsky Sobrinho é inaugurado em Passo Fundo

Fundador do Grupo RBS recebeu a homenagem na praça em que, ainda adolescente, deu seus primeiros passos na comunicação

Zero Hora

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