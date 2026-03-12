Busto de Maurício Sirotsky Sobrinho é inaugurado em Passo Fundo

Um busto de Maurício Sirotsky Sobrinho, inaugurado na tarde desta quinta-feira (12) em Passo Fundo, marca o local em que o fundador do Grupo RBS deu seus primeiros passos na comunicação. Foi na Praça Marechal Floriano que ele iniciou sua trajetória, aos 14 anos, divulgando ​notícias, recados e propagandas no Serviço de Alto-falantes Sonora Guarany. A homenagem é mais uma ação que celebra o centenário de nascimento do empresário e comunicador.

Maurício nasceu em 5 de junho de 1925, em Erebango, então distrito de Erechim, mas se mudou ainda criança para Passo Fundo, onde cresceu, descobriu sua vocação e formou sua família. Em 1980, recebeu o título de Cidadão Passo-Fundense, ocasião em que afirmou: “Minha alma nasceu em Passo Fundo”. No mesmo ano, celebrou lá a inauguração da emissora da RBS TV e da rádio Atlântida — hoje, a cidade conta também com GZH Passo Fundo.

A cerimônia de descerramento do busto reuniu dezenas de pessoas na praça, entre autoridades, como o prefeito de Passo Fundo, Pedro Almeida, que destacou a contribuição de Maurício e da RBS em seu discurso; o vice-prefeito, Volnei Ceolin, o procurador-geral do município, Giovani da Silva Corralo; secretários municipais, vereadores, representantes de entidades e da imprensa, personalidades do meio cultural e colaboradores da RBS. Os convidados e passantes foram saudados pela Banda Marcial da Escola Estadual de Ensino Fundamental Maurício Sirotsky Sobrinho, de Passo Fundo, reafirmando a conexão do empresário com a cidade.

Em um discurso, emocionado, o presidente do Conselho de Gestão e publisher do Grupo RBS, Nelson Sirotsky, destacou a importância da região na história do pai e da empresa:

— É uma grande alegria inaugurar este busto na cidade de Passo Fundo, nesta praça, neste lugar tão importante na história de Maurício Sirotsky Sobrinho e de toda a família. Simboliza as raízes profundas de valores e princípios que a RBS tem aqui. Inclusive, peço licença para dizer que também sou passo-fundense. Estou muito orgulhoso pelo dia de hoje e por estar ao lado da comunidade e de grandes parceiros, levando adiante o legado de meu pai, reafirmando todos os dias a nossa crença no poder transformador da comunicação.

O busto, do escultor Vinícius Ribeiro com projeto arquitetônico de Marcelo Toldo, tem como base um púlpito, em referência à comunicação. Ribeiro também assina a estátua de Maurício inaugurada em junho de 2025, no parque que leva seu nome, em Porto Alegre.

Medalha Maurício Sirotsky Sobrinho

Ainda na manhã desta quinta, Nelson participou de um bate-papo sobre a conexão da família e da empresa com a região e o legado de Maurício para a comunicação do Estado com o jornalista Tulio Milman, autor da biografia Maurício Sirotsky Sobrinho — O Som de uma Vida, na Reunião Almoço Personalidades, promovida pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Passo Fundo.

Na ocasião, ao lado da CEO da RBS, Patrícia Fraga, entregou a Medalha Maurício Sirotsky Sobrinho a personalidades que contribuem para o desenvolvimento econômico e social do Estado. Receberam o reconhecimento Erasmo Carlos Battistella, CEO da Be8; Pedro Brair, presidente da rede de farmácias São João; e Sérgio Zaffari, presidente da rede Comercial Zaffari. O presidente da Cotrijal, Nei César Manica, também foi agraciado com a Medalha Maurício Sirotsky Sobrinho em cerimônia realizada na quarta-feira (11), na Casa RBS na Expodireto Cotrijal, em Não-Me-Toque.

— Com inovação e propósito, Nei Manica, Erasmo Battistela, Pedro Brair e Sérgio Zaffari lideram empresas e ações que geram impacto e valor para muito além do mercado em que atuam. Ao homenagear essas trajetórias transformadoras, também buscamos reconhecer a força da região para a economia e a cultura do nosso Estado e reafirmar o compromisso da RBS em dar voz e visibilidade a iniciativas que contribuam para a construção de um futuro melhor para os gaúchos — afirma Patrícia Fraga, CEO da RBS.