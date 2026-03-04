Brizoleta de Passo Fundo desaba e prédio histórico terá de ser reconstruído do zero

Estrutura não resistiu à ação do tempo e à falta de manutenção. Paulo Fernando Cornélio / Arquivo pessoal

Uma das últimas do RS, a Brizoleta localizada no interior de Passo Fundo, na Região Norte, terá de ser reconstruída. A casa de madeira, que no passado abrigou a Escola Municipal Padre Vieira, sofreu danos severos na estrutura e não poderá ser restaurada.

Localizada na comunidade Nossa Senhora da Paz, no interior do município, a edificação é patrimônio histórico-cultural de Passo Fundo. O prédio estava em condições precárias há mais de uma década, mas no fim de fevereiro a estrutura sofreu mais um impacto e cedeu.

Segundo a presidente do Conselho Municipal de Políticas Culturais (CMPC), Rita Juliane Rodrigues Tatim, estudos anteriores sobre o espaço já mostravam que a estrutura original não poderia ser aproveitada:

— Devido às invasões e à ação do tempo, a escola já estava prestes a cair. É lamentável, nos estudos já apontava que quase nada da estrutura original poderia ser utilizada devido ao grave estado de conservação. Toda a parte de madeira já se encontrava apodrecida e cedendo.

Erguida na década de 1950, a edificação é fruto da política educacional de Leonel Brizola, então governador do Estado. Com o lema “Nenhuma criança sem escola", o político construiu mais de seis mil instituições em território gaúcho durante seu mandato, entre 1959 e 1963.

Destino incerto

Em assembleia entre o CMPC, a comunidade e a prefeitura, em outubro de 2025, os moradores decidiram por manter a escola no local original. Porém, a reconstrução só poderá começar uma vez que a nova função do espaço for definida, decisão que depende do poder público.

— A comunidade solicitou que fosse uma UBS ou escola de séries iniciais, mas foi dito que não era possível. Por essa razão, a audiência foi suspensa, para que pudéssemos receber informação de quais seriam os usos possíveis, o que não ocorreu — diz a presidente.

De acordo com a Secretaria de Planejamento, responsável pelo patrimônio do município, o projeto de reconstrução está pronto, mas pode sofrer alterações uma vez que a destinação for definida.

— O espaço não permite que a gente coloque lá uma unidade de saúde, porque é um prédio de madeira, não atende às normas da vigilância. Também não temos a expectativa de ter uma escola, até pela falta de demanda. Portanto, a gente tem que discutir os usos — diz o secretário Giezi Schneider.