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Brizoleta de Passo Fundo desaba e prédio histórico terá de ser reconstruído do zero

Imóvel de antiga escola no interior do município é tombado. Edificação da década de 1950 é uma das últimas brizoletas do RS

Rebecca Mistura

Repórter

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