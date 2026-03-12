Brigada Militar flagra descarte irregular de lixo em Frederico Westphalen

O 3º Batalhão de Polícia Ambiental da Brigada Militar (BPAmb) flagrou nesta quarta-feira (11) o descarte ilegal de resíduos sólidos em uma área de Frederico Westphalen, na Região Norte. A ação ocorreu após denúncia recebida pela corporação.

Com o uso de drone, os policiais constataram a presença de resíduos a céu aberto, entre eles restos de vegetação, móveis, latas e entulhos da construção civil. Também foi observada a formação de chorume exposto ao sol.

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A prática configura infração aos artigos 54 e 60 da Lei Federal nº 9.605/1998, que trata de crimes ambientais. A equipe registrou um boletim de ocorrência para identificar os responsáveis pelo descarte.