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Período de defeso
Notícia

Brigada Militar apreende mais de 60 quilos de pinhão no norte do RS

Colheita, transporte e comercialização da semente são proibidos até 1º de abril. Restrição é lei e busca preserva fauna e flora

Alessandra Hoppen

Repórter

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