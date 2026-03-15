Ataque de pitbull deixa duas pessoas feridas em Ibiaçá

Um ataque de cão da raça pitbull deixou duas pessoas feridas na madrugada deste domingo (15) em Ibiaçá, município de 4,5 mil habitantes no norte do RS.

Segundo a Fundação Hospitalar de Ibiaçá, uma mulher de 37 anos caminhava na rua com seu cão quando o pitbull atacou o animal. Na tentativa de defender o pet, ela foi mordida diversas vezes e teve cortes profundos nas pernas e braços.

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Ainda de acordo com a instituição, um homem de 57 anos que passava pelo local socorreu a mulher e também acabou ferido pelo cão, mas sem gravidade. Eles foram encaminhados para atendimento médico por volta de 00h40min.

A mulher precisou ser transferida para o Hospital Santo Antônio, em Tapejara, devido à gravidade dos ferimentos. Ela permanece internada em estado de saúde estável.