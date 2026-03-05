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Artista missioneira e filha de Pedro Ortaça, Marianita é escolhida patrona dos Festejos Farroupilhas 2026

Embaixadora das comemorações dos 400 anos das Missões desenvolve trabalhos ligados à valorização da cultura gaúcha

Alessandra Hoppen

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