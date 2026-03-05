Artista missioneira e filha de Pedro Ortaça, Marianita é escolhida patrona dos Festejos Farroupilhas 2026

Marianita Ortaça é psicóloga, professora universitária e artista. Belle Castro / Arquivo pessoal

A artista missioneira Marianita Ortaça, filha do cantor e compositor Pedro Ortaça, foi escolhida como patrona dos Festejos Farroupilhas de 2026. A escolha foi feita na última terça-feira (3) pela comissão coordenada pelo governo do Estado, por meio da Secretaria da Cultura do Rio Grande do Sul.

Psicóloga, professora universitária e artista, Marianita é natural da região das Missões e desenvolve um trabalho ligado à valorização da cultura gaúcha, da história e da religiosidade missioneira.

A escolha também está alinhada com a temática já escolhida para os Festejos deste ano, Herança Jesuítica e Guarani no Rio Grande do Sul: 400 anos de cultura e tradição, que marca o quadricentenário das Missões.

Embaixadora das comemorações dos 400 anos das Missões, Marianita afirmou ter recebido a notícia com surpresa e emoção. O convite chegou enquanto ela participava de um evento alusivo às comemorações da região no Tribunal de Contas da União, em Brasília.

— Com a maior surpresa, com a maior alegria, recebi a ligação dizendo que fui escolhida patrona nesse ano tão significativo. É uma das maiores felicidades da minha vida — disse.