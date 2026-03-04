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Terreno cedido
Notícia

Área da BM usada para plantio já reverteu R$ 6 milhões à segurança pública de Passo Fundo

Parte da fazenda foi cedida a produtor rural por meio de edital de cessão onerosa. Mais de R$ 1 milhão são destinados por ano à corporação

Guilherme Canal

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