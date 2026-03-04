Área da BM usada para plantio já reverteu R$ 6 milhões à segurança pública de Passo Fundo

Uso da fazenda é exclusivo para agricultura. Reprodução RBS TV / Divulgação

Há cinco anos, um terreno da Brigada Militar em Passo Fundo voltou a ser utilizado para agricultura, com parte dos lucros revertidos à segurança publica do RS. Até agora, quase R$ 6 milhões já foram repassados.

A parceria entre a corporação e um produtor rural, através de contrato de cessão, permitiu o uso de 440 hectares da fazenda da BM, que é patrimônio do Estado. O produtor pode utilizar o terreno, mas em contrapartida, deve destinar cerca de R$ 1 milhão dos lucros por ano para o fundo de segurança.

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— É gratificante, porque estamos gerando riqueza, alimentos, empregos e ainda ajudando na segurança da cidade — destaca o agricultor que utiliza a área, Varlei Catto.

O uso da fazenda é exclusivo para agricultura e tem regras rígidas de conservação de nascentes e de áreas de preservação permanente (APPs). O produtor solicitou a ampliação da área, que fica às margens da BR-285, em mais 64 hectares. O pedido está em análise pelo Estado.

Contrato renovado

A parcela do terreno, que ao todo tem 1.074 hectares, foi cedida por meio de edital de cessão onerosa. O modelo permite o uso produtivo da terra sem que o Estado perca o controle do imóvel.

O terreno voltou a ser utilizado em 2021, depois de passar 14 anos sem ser cultivado. No passado, o espaço era usado para a subsistência dos policiais militares e como apoio ao regimento na cidade, mas com o tempo, a maior parte ficou ociosa.

Terreno estava ocioso há 14 anos. Reprodução RBS TV / Divulgação

De acordo com a Brigada Militar, os valores arrecadados com os cultivos são usados em melhorias na estrutura da corporação — e o dinheiro deve ser investido nas unidades da BM em Passo Fundo. Diante disso, os comandos de todos os regimentos fazem reuniões periódicas em que deliberam quais projetos serão atendidos.

— Temos agora uma renovação por mais cinco anos, com a mesma pessoa que tem esse acesso. Então a gente calcula em torno de mais R$ 6 milhões que a gente pode investir em infraestrutura e em equipamentos para o nosso efetivo — prevê o comandante do 3° Regimento de Polícia Montada (RPMon), tenente-coronel Marcelo Scapin Rovani.

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O regimento informou que realiza estudos para analisar a viabilidade de ceder outras áreas pertencentes ao Estado que estão ociosas no município, as quais poderão ser aproveitadas.

O que foi adquirido com a verba