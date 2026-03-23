Após quatro anos, presidente da Sinduscon encerra mandato com mais de cem obras em andamento

Basso esteve na gestão entre 2022 e 2026. Heloisa Gamero / Agência RBS

Depois de quatro anos, o Sindicato das Indústrias da Construção e do Mobiliário de Passo Fundo e Região (Sinduscon) terá nova gestão. O empresário Cristiano Basso encerrou o mandato na entidade no sábado (21). A arquiteta Roberta Leal é quem assume a presidência.

A gestão de Basso coincidiu com um ciclo de destaque do setor. Dados apontam números aumento nos empreendimentos de médio e alto padrão. Segundo o sindicato, são mais de 100 obras em andamento.

— Passo Fundo mudou de patamar em arquitetura e engenharia, com verticalização e projetos mais modernos. A qualidade dos imóveis evoluiu e hoje há empreendimentos comparáveis aos de grandes centros — diz o empresário.

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Em 2025, o setor também registrou um salto no número de imóveis novos à venda. Conforme levantamento do Sinduscon, o valor geral de vendas (VGV) saltou de R$ 1,36 bilhão para R$ 1,90 bilhão — um crescimento de 39%.

Além do crescimento, Basso destaca o impacto direto da construção civil na economia local, com impacto direto na geração de empregos e na movimentação de outros setores.

— Cada obra gera entre 15 e 20 empregos diretos, além de toda a cadeia envolvida, como materiais de construção, móveis e serviços — aponta.

Projeção de futuro

Durante a gestão, o Sinduscon ampliou a atuação institucional e participou de discussões com o poder público. O período também foi marcado pela realização de eventos do setor, como a Construimóveis, que busca medir o interesse do mercado e a dinâmica do segmento imobiliário.

Em 2026, a entidade completa 45 anos. Para o futuro, a avaliação é de continuidade no crescimento, com expectativa de melhora do cenário econômico nacional.