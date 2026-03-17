Apaixonado por aviação e pela família: quem era o piloto que morreu em queda de avião em Cruz Alta

Jorge Marins, 41 anos, pilotava aeronave agrícola. Vinícius Sebben / Arquivo pessoal

A terça-feira (17) foi de despedida para amigos e familiares de Jorge Marins, 41 anos, que faleceu na queda do avião que pilotava, na segunda-feira (16). O acidente foi em Cruz Alta, no noroeste do RS.

Amigos lembram do piloto como alguém calmo, apaixonado por aviação e pela família. Ele trabalhava em um avião agrícola quando a aeronave caiu na Fazenda Ponteio, às margens da RS-377, entre os municípios de Cruz Alta e Ibirubá, na altura do km 90.

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— Jorge era uma pessoa tranquila, um cara calmo, faceiro, gostava sempre de estar perto dos amigos, não deixava de falar um dia com a família. O que ele mais gostava de fazer era estar com os amigos e voar. A gente conversava sobre a aviação, é uma coisa tão apaixonante que é difícil parar de falar — relatou o piloto e amigo da vítima, Rodrigo Battistella.

Natural de Carazinho, no norte gaúcho, o profissional era um piloto experiente, que atuava na função desde 2018. Ele iniciou na aviação agrícola após trabalhar alguns anos em Goiás e, depois disso, retornou para o Rio Grande do Sul.

— Conheci o Jorge no início da carreira dele, no aeroclube de Carazinho, fui um de seus instrutores. Ele era um ótimo profissional e experiente na aviação agrícola — lembrou outro amigo de Marins e também piloto Vinícius Sebben.

A cerimônia de despedida de Jorge Marins aconteceu nesta terça-feira (17), às 6h, no Memorial Nelson Karling, centro de Carazinho. O sepultamento vai ocorrer na quarta-feira (18), às 9h, no Cemitério Ecumênico de Carazinho.

Investigação

Asa do avião teria batido em barreira. Polícia Civil / Divulgação

De acordo com a Polícia Civil, Jorge era o único ocupante da aeronave no momento do acidente. O avião seria um modelo usado na pulverização de lavouras. Ainda não há informações sobre as causas do acidente.

— Quando ele decolou, o avião não ganhou muita altitude e uma das asas acabou batendo numa barreira que tem bem no final da pista. Com esse impacto, o avião virou, caiu ao solo e foi arrastado por uns cem metros — disse o delegado Ives Trindade.

Em nota, a Força Aérea Brasileira (FAB), por meio do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), informou que investigadores regionais do órgão, com sede em Canoas, foram acionados.