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Apaixonado por aviação e pela família: quem era o piloto que morreu em queda de avião em Cruz Alta

Jorge Marins, 41 anos, pilotava aeronave agrícola que caiu na segunda (16). Sepultamento será nesta quarta-feira, em Carazinho

Heloisa Gamero

Repórter

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