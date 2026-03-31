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Anac proíbe voos de grande porte no aeroporto de Passo Fundo; entenda como ficam as operações

Proibição ocorre por descumprimento de requisitos de infraestrutura. Departamento Aeroportuário do Estado garante que aeronaves utilizadas estão compatíveis com a infraestrutura atual

Eduarda Costa

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