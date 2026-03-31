"Amigos mandaram mensagem dizendo que eu estava famoso", diz gaúcho mencionado por engano em post do governo de Portugal

O que era para ser uma menção diplomática ao governo de Israel se transformou em uma situação inusitada: um gaúcho, natural de Ijuí, foi marcado por engano em uma publicação oficial do Gabinete do Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros de Portugal na rede X (antigo Twitter).

Na postagem, o governo português agradece ao governo israelense pelo apoio em uma operação de repatriamento de cidadãos. No entanto, ao citar o perfil do governo de Israel, a conta oficial acabou direcionando a menção a Israel Maciel Fontoura, 38 anos, e não a uma autoridade internacional.

A publicação segue no ar e já soma mais de 275 mil visualizações, com alcance consideravelmente superior ao das demais postagens do perfil. Veja:

Hoje morador de Caçapava do Sul, Israel conta que o perfil na rede social foi criado em 2010 e estava até então praticamente sem movimento. Depois da publicação, ele conta que recebeu uma enxurrada de notificações em poucos minutos.

— Eu estava em casa com a minha esposa e minhas duas filhas, sentado no sofá assistindo a um filme, quando o celular começou a tocar. Amigos mandaram mensagem dizendo que eu estava famoso — conta.

Usuário da rede comentaram a publicação: "O Israel que mencionaram parece ser outro". Além das interações, o gaúcho também decidiu entrar na brincadeira e respondeu à publicação oficial portuguesa em tom descontraído.

— Comentei dizendo que estamos juntos e que podem contar sempre. Foi algo muito inusitado, bem fora do que estou acostumado — brinca.