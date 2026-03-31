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O Israel "errado"
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"Amigos mandaram mensagem dizendo que eu estava famoso", diz gaúcho mencionado por engano em post do governo de Portugal

Marcação equivocada já supera 275 mil visualizações. Governo português agradecia o de Israel por auxílio em missão de repatriação

Alessandra Hoppen

Repórter

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