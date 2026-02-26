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Uma semana após temporal, parte das escolas de Palmeira das Missões retoma aulas

Escolas municipais e estaduais voltaram parcialmente às atividades nesta quinta (26). Pelo menos quatro instituições ainda passam por reformas

Tatiana Tramontina

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Luiz Otávio Calderan

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