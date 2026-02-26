Uma semana após temporal, parte das escolas de Palmeira das Missões retoma aulas

Das 16 escolas municipais, 12 retomaram as atividades presenciais. Prefeitura de Palmeira das Missões / Divulgação

Uma semana depois do temporal que provocou estragos em Palmeira das Missões, no norte do RS, a rede de ensino municipal começa a retomar a rotina. Nesta quinta-feira (26), a maior parte das escolas voltou a receber os alunos, enquanto a rede estadual ainda opera com adaptações em algumas instituições.

Das 16 escolas municipais, 12 retomaram as atividades presenciais. Outras quatro ainda passam por reparos e permanecem sem aulas. São elas as escolas: Dom João Sexto, Antônio Carlos Borges, Assembleia de Deus e a Educação de Jovens e Adultos (EJA) XV de Novembro.

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Os horários de início aconteceram de acordo com a organização de cada unidade. Escolas de turno integral retornaram às 7h30min, enquanto outras começaram às 8h. O transporte escolar também voltou a funcionar normalmente.

Segundo o secretário municipal de Educação, Alfredo Ávila, os serviços de limpeza e reconstrução continuam nas instituições com danos mais significativos:

— Estamos fazendo um mutirão de recuperação das escolas. Cada uma teve MEIs (microempreendedores individuais) designados para agilizar o trabalho e garantir essa volta.

Volta gradual nas escolas estaduais

Na rede estadual, o cenário também é de reconstrução. Conforme o coordenador regional da 20ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE), João Souza, todas as 12 escolas estaduais do município, sendo 11 urbanas e uma rural, foram atingidas e sofreram algum tipo de dano:

Professores e funcionários comemoraram retorno. Prefeitura de Palmeira das Missões / Divulgação

— Imediatamente após o temporal, iniciamos o atendimento às direções de todas essas escolas, procurando avaliar e quantificar os problemas ocorridos. Realizamos um plano de ação em parceria com os diretores, com a secretaria estadual de Educação e também com a secretaria de Obras Públicas.

O governo do RS anunciou a liberação de recurso de R$ 80 mil por escola para reparos emergenciais, totalizando R$ 960 mil destinados às instituições estaduais atingidas.

Quatro escolas retomaram as aulas ainda na segunda-feira (23), outras três na terça-feira (24) e mais unidades voltaram ao longo da semana. A Escola Venina Palma funciona normalmente nos três turnos e a Escola Cacique Neenguiru retomou as atividades normalmente nesta quinta.

Por outro lado, quatro instituições ainda não puderam retomar as atividades plenamente. O Colégio Estadual Três Mártires segue em modelo híbrido, com atividades online, enquanto passa por reparos no telhado e na rede elétrica. A Escola Estadual Vila Velha opera de forma remota e deve voltar presencialmente na próxima segunda-feira (2).

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A Escola Presidente João Goulart (Ciep), que havia retornado, precisou suspender novamente as atividades após novas infiltrações provocadas pela chuva desta semana. A previsão é de retorno também na segunda-feira.