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Tutores denunciam maus-tratos a gatos no norte do RS; pets teriam sido queimados com ácido

De acordo com uma organização de proteção animal, 10 registros policiais foram feitos por tutores neste ano. Animais estão em recuperação

Heloisa Gamero

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