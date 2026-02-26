Tutores denunciam maus-tratos a gatos no norte do RS; pets teriam sido queimados com ácido

Tutores e voluntários das ONGs Patas Protetoras e Adotar Marau denunciam casos de maus-tratos a gatos ocorridos nos últimos dois meses no município do norte do Estado. Os mais recentes foram registrados no dia 18 de fevereiro, quando os animais foram encontrados com as patas lesionadas.

Um deles foi o gato Mimi, da tutora Kauane Garmus, 35 anos. De acordo com ela, o animal chegou em casa com três patas gravemente machucadas, com sinais de corrosão. Ela levou o pet na veterinária para avaliar as lesões:

— Ele tinha acesso à janela, e entrava e saia quando queria. De manhã, quando ele retornou, já veio com as patinhas lesionadas. Na hora, eu pensei que fosse atropelamento, mas a veterinária falou que não havia nenhum osso quebrado. Ela me disse que era uma lesão causada por algum ácido, porque a pele começou a descolar, sair inteira.

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Segundo Kauane, além das queimaduras, a veterinária também constatou no gato ferimentos compatíveis com tiro de chumbinho.

Outro caso foi relatado por Cenira Lopes, 56 anos, tutora da gata Nina. O animal apareceu em casa com os mesmos ferimentos nas patas da frente. De acordo com a mulher, um episódio de violência teria ocorrido também com sua outra gata, Ellor, no ano passado.

Tutora relatou que Nina passa por um tratamento com soro fisiológico e pomada para gatos. Cenira Lopes / Arquivo pessoal

— Apesar de termos leis de proteção, ainda é um sistema falho. Nesses casos, não conseguimos identificar o autor, não sabemos como funciona o ataque, não sabemos onde e nem como as pessoas têm acesso a esse tipo de produto. Acaba ficando mais difícil de ser resolvido — lamentou Sabrina Sgarbi, 35 anos, protetora animal.

Mimi e Nina passam por tratamento para curar as feridas. Segundo o delegado Norberto Rodrigues, da Delegacia de Polícia de Marau, a polícia deve investigar o caso assim que as ocorrências forem repassadas à unidade.

Leis de proteção

Em Marau, a lei municipal prevê pagamento de multa para quem pratica maus-tratos contra animais. O texto define como abuso não apenas a agressão física, a tortura e o envenenamento, mas também a negligência, como deixar o animal sem água ou comida, abandonar ninhadas e manter bichos doentes sem assistência veterinária.

Quem descumpre a lei recebe primeiro uma intimação para regularizar a situação em até 30 dias, mas caso o problema persista, o responsável fica sujeito a punições previstas na lei nacional de Crimes Ambientais.

— Nosso trabalho é fundamental na prevenção desses casos, onde promovemos conhecimento das leis. Porém o que nos frusta muito é que mesmo com tanto trabalho, os números de maus-tratos vêm aumentando — relatou Camille Stolfo Miranda, vice-presidente da Adotar Marau.

A legislação federal prevê detenção e multa para abusos, ferimentos ou mutilações. Desde 2020, casos envolvendo cães e gatos passaram a prever reclusão de dois a cinco anos, além de multa e proibição da guarda.

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