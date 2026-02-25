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Reciclagem de óleo de cozinha amplia renda de famílias e abastece produção de biodiesel em Passo Fundo

Cooperativa de reciclagem Coama integra projeto de recolhimento de óleo. Material é vendido à empresa Be8 e transformado em biodiesel

Guilherme Canal

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