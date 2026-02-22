Procissão luminosa reúne milhares de fiéis na 74ª Romaria de Ibiaçá

A 74ª Romaria de Nossa Senhora Consoladora reuniu milhares de fiéis neste final de semana em Ibiaçá, município de 4,5 mil habitantes do norte gaúcho. Com a tradicional procissão luminosa que faz parte da programação religiosa, a edição deste ano teve como tema “No coração da Mãe Consoladora um Caminho de Fé”.
Durante a romaria, os fiéis de diferentes locais se reuniram para agradecer, pedir e renovar a fé. O trajeto feito a pé é uma tradição na família Marczinski, que começou com a mãe de Juarez e agora segue com ele e com o filho, Luiz Henrique.
— Quando minha mãe era viva não deixava de vir em nenhuma romaria. Agora que eu moro em Tapejara, aqui perto, não dá para deixar de participar. Eu sou católico e é isso que buscamos com a fé, buscar algo maior. E, além disso, buscamos ensinar a fé para a gurizada — disse.
Para muitos, a caminhada também é uma forma de agradecer pelas graças alcançadas.
— Participo da romaria há 32 anos e é uma gratificação que faz a gente se sentir bem. Já tive várias graças atendidas, participo e peço. Aí agora eu vou por agradecimento e por um prazer — conta Ivânia Boff.
A Elbia Lemos, por exemplo, viajou de Santa Rosa acompanhada da neta Isabella, de dois anos. A visita ao santuário é um gesto de gratidão pela saúde da família.
— Eu comecei por conta de uma amiga há 20 anos. Esse ano eu vim apresentar à minha neta. Pedi para que ela viesse bem e nasceu perfeita. Então eu só tenho a agradecer. Sempre me emociono muito, todos os meus pedidos ela escuta. Eu venho e entrego meus filhos na mão de Nossa Senhora — contou emocionada.
A procissão não contou apenas com fiéis das regiões norte e noroeste do Rio Grande do Sul. Conforme o Padre Felipe Carra, o evento contou com cerca de mil voluntários, atraiu devotos e peregrinos de todo o RS, de outros Estados e também de países como Argentina e Uruguai.
Rosi Rodrigues, por exemplo, veio de Porto Alegre acompanhada de Eduardo Souza. Eles viajaram mais de 300 quilômetros para estar presente em mais uma edição.
— A gente tem muita fé. Ela é mãe, nossa protetora, e eu o conheci na romaria e consegui trazer ele junto comigo há 25 anos. Ele vem junto comigo aqui, pois temos gratidão por ela — disse Rosi.
Além da procissão luminosa, a programação do fim de semana incluiu a missa campal e a coroação de Nossa Senhora.