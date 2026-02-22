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No norte gaúcho
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Procissão luminosa reúne milhares de fiéis na 74ª Romaria de Ibiaçá

Programação do fim de semana também incluiu missa campal e a coroação de Nossa Senhora

Tatiana Tramontina

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Felipe Matiasso*

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