Palmeira das Missões registrou vento superior a 100 km/h, diz Defesa Civil; veja situação em outras cidades

O temporal que atingiu a metade norte do RS, no fim da tarde de quinta-feira (19), provocou estragos em ao menos 15 cidades. A chuva acompanhada de fortes rajadas de vento destelhou casas, derrubou árvores e deixou centenas de moradores sem energia elétrica.

Palmeira das Missões foi o município mais afetado, com mais de 500 residências danificadas. Segundo a Defesa Civil, a cidade registrou rajadas de vento superiores a 100 km/h.

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A equipe do centro de monitoramento estadual analisa o ocorrido para determinar que tipo de fenômeno atingiu a cidade. A análise é feita com base em imagens dos danos causados durante o evento. O município deve decretar situação de emergência nesta sexta-feira (20).

Veja a situação em demais cidades do norte gaúcho

Carazinho

Mais de 60 casas ficaram danificadas. Defesa Civil / Divulgação

Mais de 60 casas ficaram danificadas e precisaram de lonas. Segundo a Defesa Civil, foram registradas 14 quedas de árvores, sendo que uma atingiu um CTG e destruiu parcialmente a estrutura.

Cerca de 2 mil casas chegaram a ficar sem luz, mas a situação foi normalizada na manhã desta sexta. Não houve registros de feridos ou desabrigados.

Não-Me-Toque

Conforme a Defesa Civil, a chuva durou cerca de 20 minutos, com registro de vento forte. Nenhuma casa ficou danificada, mas houve quedas de árvores e um transformador pegou fogo.

Erechim

Sete pessoas foram encaminhadas para um abrigo. Defesa Civil / Divulgação

O temporal destelhou casas, estacionamento e derrubou árvores e postes. Sete pessoas foram encaminhadas para um abrigo depois que o telhado de uma loja foi arremessado e danificou a residência onde moravam.

A região central e bairros Cerâmica, Presidente Vargas, Jaboticabal e Koller foram os mais afetados. A Defesa Civil ainda contabiliza os estragos e informa que já distribuiu lonas para a cobertura de residências atingidas.

Entre Rios do Sul

A tempestade durou em torno de 15 minutos e danificou o telhado de oito casas, três estabelecimento comerciais e parte da estrutura de uma escola.

Também houve queda de árvores em ruas e estradas, mas os trechos já foram desobstruídos. Mais de cem metros de lona foram distribuídos.

Sarandi

Tempestade durou cerca de 40 minutos. Defesa Civil / Divulgação

Mais de 10 casas ficaram danificadas com a força do temporal. Segundo a Defesa Civil, a tempestade durou cerca de 40 minutos e três casas foram atingidas por queda de árvores.

Três Palmeiras

A área indígena de Serrinha foi a mais afetada no município, com 24 casas parcialmente destelhadas. O vento também danificou o telhado de duas salas de aula da escola da comunidade.

Outras quatro ocorrências de destelhamento foram registradas na área urbana, além de quedas de árvores.

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Almirante Tamandaré do Sul

Danos em telhados de cinco residências e queda de árvores e galhos que obstruíram vias locais.

Cristal do Sul

Danos em telhados de 15 residências no perímetro urbano.

Seberi

Danos em telhados de seis residências no perímetro urbano.

Sertão

Danos em telhado de uma residência e queda de árvores nas vias rurais.

Estação, Erebango, Getúlio Vargas e Ipiranga do Sul

Ao todo, as cidades registraram 10 destelhamentos, seis quedas de árvores e isolamentos em fiação elétrica que foi derrubada.

O Corpo de Bombeiros também removeu uma árvore que bloqueava a RS-135.