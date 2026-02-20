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Palmeira das Missões registrou vento superior a 100 km/h, diz Defesa Civil; veja situação em outras cidades

Centro de monitoramento analisa evento para determinar qual fenômeno atingiu a cidade. Pelo menos 15 cidades registraram estragos

Rebecca Mistura

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Alessandra Hoppen

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Emerson Carniel

Felipe Matiasso*

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