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Palmeira das Missões decreta situação de emergência após tempestade e vendaval 

Mais de 2 mil famílias foram afetadas e 550 casas estão danificadas; prefeitura mobiliza forças para reconstrução da cidade  

Heloisa Gamero

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