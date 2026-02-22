Nova remessa de telhas começa a ser distribuída  em Palmeira das Missões para atingidos por temporal

Começou a ser distribuída na tarde deste domingo (22), por volta das 16h, uma nova remessa de telhas aos moradores atingidos pelo temporal ocorrido no fim da tarde de quinta-feira (19) em Palmeira das Missões, no norte do estado. A carga provinda de Porto Alegre, da Defesa Civil do RS, contém 900 folhas.

Segundo o secretário de Assistência Social, Davi Piovesan, todos os moradores afetados já receberam lonas e cerca de 3 mil telhas foram entregues desde o sábado (21).

Para buscar ajuda

Quem foi atingido pode ir até o Parque Municipal de Exposições para retirar as telhas. Os moradores que não tiverem condições de deslocar-se até o centro de distribuição podem solicitar à prefeitura que o material seja entregue na própria residência.

Para retirar as telhas, é necessário realizar um cadastro. Estão sendo fornecidas 16 folhas de 6 milímetros e 32 folhas de 4 milímetros para cada família. Até o momento, mais de 660 pessoas já foram cadastradas.

A energia elétrica está praticamente normalizada em toda a cidade, com exceção de alguns pontos no interior do município que estão com oscilação desde sexta-feira (20). Há, ainda, bairros sem água. O bairro 6 de maio é um dos mais afetados.

Mais de 500 residências afetadas

O prefeito, Evandro Luis Massing, assinou na noite da sexta-feira (20) o decreto executivo nº 030, que declarava situação de emergência em todo o território municipal.

Ventos fortes e chuva intensa chegaram no município por volta das 18h de quinta-feira (19). Segundo dados da prefeitura e da Defesa Civil, 2,2 mil famílias foram atingidas, 40 pessoas estão desalojadas e 550 casas tiveram danos reportados.

Em razão dos estragos, as aulas estão suspensas por tempo indeterminado em todas as instituições do município. Na rede estadual, conforme a Secretaria de Educação, 10 das 11 escolas tiveram danos graves na estrutura. A suspensão impacta mais de 2 mil alunos.