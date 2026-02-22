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Nova remessa de telhas começa a ser distribuída  em Palmeira das Missões para atingidos por temporal

Tempestade deixou 550 casas danificadas, afetando mais de 2 mil famílias e resultando em escolas fechadas e falta de luz e água no município

Luiz Otávio Calderan

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Felipe Matiasso*

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