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Mulher é condenada por inventar filho para receber pensão do INSS em Passo Fundo

Justiça Federal condenou a ré por estelionato previdenciário em fraude que durou 14 anos. Prejuízo é estimado em mais de R$ 110 mil 

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