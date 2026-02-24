Morte de cães por envenenamento preocupa moradores de município no norte do RS

Em Maximiliano de Almeida, município de 4,2 mil habitantes no norte do Estado, moradores relatam a morte de cães por suspeita de envenenamento. Somente neste ano, 15 animais foram encontrados sem vida no bairro Morada do Sol e o caso é investigado pela Polícia Civil.

No início do mês, Maria Isabel Pereira perdeu suas duas cachorras, Kira e Sky. Segundo ela, os animais costumavam ficar soltos no pátio e, eventualmente, saíam para acompanhar as crianças na rua. Na última saída, retornaram passando mal.

— Estava encostado o portão e elas foram pra abrir e saíram. Deu um minuto e pouco, elas vieram pra casa já sem vida quase. Elas já estavam passando mal — disse Maria Isabel.

Ela contou que tentou pedir ajuda para salvar as cachorras, mas não houve tempo:

— Nós sentimos muita falta. Elas eram acostumadas com nós, tudo o que nós comíamos nós repartíamos com elas. E hoje, não ter elas é muita falta.

A médica veterinária Jaqueline Scoloski afirmou que o caso indica uso de veneno.

— Esse animal, segundo relatos, foi envenenado com salame. A gente acredita que tenha sido estriquinina, porque foi muito súbito. O animal comeu e, em questão de minutos, já estava morto. É um veneno muito forte, que é proibido no mercado. Não sei como a pessoa conseguiu, mas já foram vários casos de mortos também — disse.

Caso é investigado

A presidente da Associação Amigos dos Animais de Maximiliano de Almeida, Sonia Mara Marques, declarou que a situação não é isolada.

— São mais de 15 animais que morreram aqui, que a gente tem conhecimento. Com outras situações, acredito que o número seja maior. Nós fizemos um boletim de ocorrência junto à delegacia e estamos aguardando o resultado final do caso — afirmou.

A Polícia Civil investiga as mortes. Dois boletins de ocorrência foram registrados, mas nenhum suspeito foi identificado até o momento.

Enquanto isso, a prefeitura informou que está adotando medidas para punição dos responsáveis. De acordo com o prefeito André Zucunelli, em 2025 foi criada uma lei municipal que torna mais rígidas as consequências para o crime de maus-tratos.