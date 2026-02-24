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Morte de cães por envenenamento preocupa moradores de município no norte do RS

Pelo menos 15 animais foram encontrados sem vida no bairro Morada do Sol, em Maximiliano de Almeida. Polícia Civil investiga o caso

Gherusa Cassol

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