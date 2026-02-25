Moradores afetados pelo temporal em Palmeira das Missões já podem solicitar saque calamidade

Benefício foi liberado pelo governo federal em razão do forte temporal que atingiu o município. Alessandra Hoppen / Agência RBS

Moradores de Palmeira das Missões, no norte do Rio Grande do Sul, já podem solicitar o saque calamidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). O benefício foi liberado pelo governo federal em razão do forte temporal que atingiu o município na última quinta-feira (19).

A liberação pode ser requisitada pelo aplicativo FGTS, na opção "saques", e os moradores devem retirar o dinheiro até 25 de maio. Não é necessário comparecer a uma agência.

Ao registrar a solicitação, é possível indicar uma conta da Caixa, inclusive a Poupança Digital Caixa Tem, ou de outra instituição financeira para receber o valor. Não há custo para a ação.

Para retirar a quantia, é necessário possuir saldo na conta do FGTS e não ter realizado saque pelo mesmo motivo em período inferior a 12 meses. O valor máximo é de R$ 6.220,00 por conta vinculada, limitado ao saldo disponível na conta.

Mais de 550 imóveis foram danificados e cerca de 2 mil pessoas foram afetadas. Alessandra Hoppen / Agencia RBS

Reconstrução após temporal

Segundo a Defesa Civil, o temporal em Palmeira das Missões foi causado por uma linha de instabilidade, que provocou chuva intensa e fortes rajadas de vento. Mais de 550 imóveis foram danificados e cerca de 2 mil pessoas foram afetadas.

O governo do Estado disponibilizou um repasse de R$ 960 mil para a reconstrução de escolas. A Defesa Civil também está distribuindo telhas aos moradores que tiveram as casas atingidas.