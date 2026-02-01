Manifestação em Passo Fundo pede justiça pela morte do cão Orelha

Cerca de cem pessoas se reuniram em Passo Fundo, no norte do Estado, para cobrar justiça pela morte do cão Orelha, na Praia Brava, em Santa Catarina. O protesto aconteceu na tarde deste domingo (1º), na Praça da Mãe, no centro da cidade.

A ação foi organizada por ativistas e ONGs da causa animal, e divulgada nas redes sociais. Luciane Von Borowsky, da ONG Ventos do Sul, afirma que a mobilização chama a atenção para todos os animais que são maltratados, inclusive dentro de casa:

— O que aconteceu com o Orelha foi um estopim para que olhássemos para todos os cães, não só os comunitários, que não estão seguros. Um bichinho preso acorrentado nos fundos da casa, sem água e sem comida também está sujeito a maldade e precisamos agir.

Leia Mais Manifestantes ocupam o Parque da Redenção e pedem justiça pela morte do cão Orelha

Com cartazes e momentos de fala ao microfone, os manifestantes chamavam atenção para todos os animais que sofrem violência.

Alessandra Brandina Moreira, da ONG SOS Vidas, também chamava a atenção para o combate aos maus tratos de todos os animais, especialmente de cavalos:

— Para além dos animais de pequeno porte, devemos abrir esse olhar para todos os animais que sofrem. É preciso endurecer as leis, para quem cometer esses crimes tenha uma pena mais dura.

Leia Mais Polícia descarta que suspeitos do caso Orelha tentaram afogar outro cão em Florianópolis

Mobilizações em todo o país

A causa gerou comoção em todo o Brasil. No Rio Grande do Sul, além de Passo Fundo, há registros de protestos em Porto Alegre e em Caxias do Sul. Outras capitais, como Florianópolis, Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte e Brasília também realizaram manifestações.

Entenda o caso

Orelha tinha 10 anos e era um cão comunitário que vivia na região da Praia Brava, na capital catarinense. Ele circulava livremente pelo bairro e dividia o espaço com outros cães comunitários, que contavam com casinhas improvisadas e atenção de quem vive ou trabalha na região.

Neste mês, ele foi encontrado machucado, agonizando, e morreu durante um atendimento veterinário que buscava reverter o quadro clínico provocado pelas agressões. A morte de Orelha gerou forte mobilização nacional e repercutiu nas redes sociais.

Investigação

A Polícia Civil soube do caso no dia 16 de janeiro. As investigações identificaram ao menos quatro adolescentes suspeitos de ter agredido o animal. O caso levou à abertura de dois inquéritos: um para investigar a morte do animal e outro pelo crime de coação.

Na última segunda-feira (26), a polícia cumpriu mandados de busca e apreensão nas casas dos suspeitos, mas ninguém foi detido.