Geral

Causa animal
Notícia

Manifestação em Passo Fundo pede justiça pela morte do cão Orelha

Ato reuniu cerca de cem pessoas na Praça da Mãe e cobrou punição para os responsáveis pelos maus-tratos a animal comunitário

Eduarda Costa

