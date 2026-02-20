Geral

Nossa Senhora Consoladora
Notícia

Mais de mil voluntários participam de preparativos para a Romaria de Ibiaçá

Celebração religiosa deve reunir mais de 100 mil romeiros neste fim de semana. Auge do evento acontece no sábado (21), com procissão luminosa

Rebecca Mistura

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS