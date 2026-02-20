Mais de mil voluntários participam de preparativos para a Romaria de Ibiaçá

Parte dos voluntários se dedica ao carro-andor, que leva a imagem da santa. Jeferson Barbosa / RBS TV

Neste fim de semana, Ibiaçá, município de 4,5 mil habitantes do norte gaúcho, recebe a 74ª Romaria de Nossa Senhora Consoladora.

O evento deve atrair mais de 100 mil romeiros, devotos e peregrinos de todo o RS, de outros estados e também de países como Argentina e Uruguai. O evento é um dos mais aguardados do calendário religioso da região.

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A programação começou ainda na última sexta-feira (13), com a novena preparatória. O ápice da celebração será no sábado (21) à noite, no nono e último dia novena, quando acontece a tradicional procissão luminosa.

— Tem pessoas de todo o Estado e também de fora, como Mato Grosso, que participam de toda a romaria, ficam acampados. Tem uruguaios e argentinos que vêm há anos e se organizam para passar esse tempo aqui, pois há relatos de graças em seus países também — diz o reitor do Santuário de Ibiaçá, padre Felipe Carra.

Evento deve atrair mais de 100 mil romeiros. Matheus Pellin / Divulgação

As semanas que antecedem a Romaria são de preparação e reúnem mais de mil voluntários, segundo o padre. Os participantes são divididos em 20 setores, cada um responsável por um segmento da romaria.

Parte dos voluntários se dedica ao carro-andor, por exemplo, responsável por transportar a imagem de Nossa Senhora Consoladora. Outro grupo fica à frente do preparo e venda do mondongo e churrasco, pratos já tradicionais do evento religioso.

— Nós já chegamos a servir três mil quilos de mondongo. A expectativa para esse ano é de seis mil marmitas do prato, além do churrasco, que serão assados mais de 10 mil quilos de carne — diz Carra.

Programação

Sábado (21)

Missas: 7h, 9h, 11h, 14h e 16h (Santuário)

18h: Terço no altar campal

19h30min: Santa Missa presidida pelo bispo auxiliar de Porto Alegre, Dom Juarez Albino Destro, com encerramento da novena, coroação de Nossa Senhora e procissão luminosa com o carro-andor.

Domingo (22)

Missas : 5h30min, 7h e 8h30min (Santuário)

: 5h30min, 7h e 8h30min (Santuário) 10h : Missa da Romaria (altar campal)

: Missa da Romaria (altar campal) 13h : Missa com os jovens (Santuário)

: Missa com os jovens (Santuário) 14h30min: Bênção final da Romaria

Todos os dias haverá confissões e bênçãos no Santuário.