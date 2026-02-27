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Justiça aumenta pena de Costinha para 63 anos por envolvimento no triplo homicídio da Cohab

Decisão atendeu a recurso do Ministério Público e manteve entendimento do júri realizado em setembro de 2025

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