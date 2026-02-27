Justiça aumenta pena de Costinha para 63 anos por envolvimento no triplo homicídio da Cohab

Júri de Luciano Costa dos Santos aconteceu em setembro de 2025. Rebecca Mistura / Agencia RBS

A 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) aumentou de 57 para 63 anos de prisão a pena de Luciano Costa dos Santos, o Costinha, acusado pelo Ministério Público por atuar como intermediário na contratação dos executores do triplo homicídio ocorrido no Bairro Cohab, em Passo Fundo.

Em 19 de maio de 2020, três pessoas da mesma família foram encontradas mortas dentro de casa. As vítimas — Alessandro dos Santos, 35, sua filha Kétlyn Padia dos Santos, 15, e a tia da adolescente, Diênifer Padia, 26 — morreram por asfixia.

O aumento da pena foi definido após recurso apresentado pelo Ministério Público. O réu havia sido condenado em setembro de 2025, em um dos três júris realizados após o desmembramento do processo.

Ao analisar os recursos, o Tribunal rejeitou a tese de nulidade apresentada pela defesa e manteve a decisão dos jurados. Segundo o acórdão, o réu desempenhou função central na articulação do crime. “Ele monitorou a rotina das vítimas, repassou valores aos executores — que não foram identificados — e atuou como ligação entre os mandantes e aqueles responsáveis pela execução”, afirmou o TJRS.

A Corte também registrou que o crime teve impacto direto sobre crianças que sobreviveram ao ataque. Com isso, a pena definitiva foi fixada em 63 anos de reclusão, em regime inicial fechado. A decisão refere-se exclusivamente ao júri de setembro de 2025.

Em outro julgamento, realizado também no ano passado, os irmãos Fernanda e Claudiomir Rizzotto — acusados apontados como mandantes — foram condenados a 74 e 68 anos de prisão pelo mesmo crime.

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Relembre o crime

Na noite de 19 de maio de 2020, três pessoas da mesma família foram encontradas mortas dentro de casa, na Rua Ernesto Ferron, bairro Cohab, em Passo Fundo. As vítimas eram Alessandro dos Santos, 35, sua filha Kétlyn Padia dos Santos, 15, e a tia da adolescente, Diênifer Padia, 26.

O alvo do crime era Diênifer, enquanto as outras duas vítimas foram assassinadas como queima de arquivo. Na hora do crime, havia seis pessoas na casa. As três que foram mortas e mais três crianças, filhas de Diênifer.

Na casa dos fundos, estava a esposa de Alessandro. Uma das crianças foi quem saiu do local, avisou os vizinhos e pediu ajuda.