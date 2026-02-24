Incêndio destrói casa em Passo Fundo

Um incêndio destruiu uma casa de madeira no bairro Petrópolis, em Passo Fundo, por volta das 15h30 desta terça-feira (24). Segundo Tailingo da Rocha, 23 anos, locatária da residência, ela e outras duas pessoas, seu cunhado e seu irmão, estavam quando as chamas começaram.
O incêndio teria iniciado por um curto-circuito em um cabo de energia, que caiu sobre uma cama, alastrando o fogo. O Corpo de Bombeiros informou que 3 mil litros de água foram utilizados para conter as chamas.
— Eles (meu cunhado e meu irmão) estavam dormindo, tinham chegado do colégio. Eu fui limpar a casa, e depois fui tomar um banho, quando eu saí do banho estava tudo pegando fogo. Estou preocupada com meus dois gatos que ainda não apareceram.
O incêndio foi controlado por volta das 16h, nenhuma pessoa ficou ferida. O imóvel foi totalmente destruído.
Como evitar incêndios
- Evite ligar ao mesmo tempo aquecedor, ferro de passar roupa, chuveiro elétrico e torneira elétrica;
- Não sobrecarregue as tomadas;
- Se usar velas, mantenha dentro de copos altos e nunca sobre pratos nem próximo a cortinas, móveis ou tapetes;
- Nunca deixe as bocas do fogão acesas sem uso;
- Verifique mangueiras e registro de gás fazendo a checagem periodicamente, e evite deixar aparelhos eletrônicos carregando nas proximidades desses objetos;
- Ao fazer reparos no sistema elétrico, contrate sempre um profissional habilitado;
- Em caso de emergência ligue 193 – o telefone do Corpo de Bombeiros.