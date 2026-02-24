Incêndio destrói casa em Passo Fundo

Incêndio iniciou por volta das 15h30min por um curto-circuito. Heloisa Gamero / Agência RBS

Um incêndio destruiu uma casa de madeira no bairro Petrópolis, em Passo Fundo, por volta das 15h30 desta terça-feira (24). Segundo Tailingo da Rocha, 23 anos, locatária da residência, ela e outras duas pessoas, seu cunhado e seu irmão, estavam quando as chamas começaram.

O incêndio teria iniciado por um curto-circuito em um cabo de energia, que caiu sobre uma cama, alastrando o fogo. O Corpo de Bombeiros informou que 3 mil litros de água foram utilizados para conter as chamas.

— Eles (meu cunhado e meu irmão) estavam dormindo, tinham chegado do colégio. Eu fui limpar a casa, e depois fui tomar um banho, quando eu saí do banho estava tudo pegando fogo. Estou preocupada com meus dois gatos que ainda não apareceram.

O incêndio foi controlado por volta das 16h, nenhuma pessoa ficou ferida. O imóvel foi totalmente destruído.

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