Homem morre após acidente em empresa de máquinas agrícolas em Ibirubá

Um homem de 43 anos morreu em um acidente de trabalho na tarde de quarta-feira (25), em Ibirubá, no noroeste do Estado. A vítima foi identificada como Maicon Diordi Vieira.

O caso aconteceu em uma empresa de máquinas agrícolas localizada às margens da RS-223. Segundo a Polícia Civil, uma paleteira utilizada para elevar objetos se desprendeu e caiu sobre o homem.

O trabalhador foi encaminhado para atendimento médico no Hospital da Comunidade Annes Dias, em Ibirubá, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Ele trabalhava na empresa desde 2021 e atuava no setor de almoxarifado.

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A Vence Tudo informou que o acidente aconteceu com o equipamento de uma empresa terceirizada. Em nota nas redes sociais, lamentou o ocorrido e disse estar prestando apoio aos familiares, amigos e colegas de Maicon.

Esse é o segundo acidente registrado na mesma empresa em 2026. No mês de janeiro, um colaborador que atuava na linha de montagem de máquinas agrícolas também morreu em decorrência de um acidente de trabalho.

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O velório de Maicon Diordi Vieira ocorre na Capela da Funerária Planalto, em Cruz Alta. O sepultamento será a partir das 16h30min, no Cemitério Municipal de Cruz Alta.