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Homem morre após acidente em empresa de máquinas agrícolas em Ibirubá

Segundo a Polícia Civil, uma paleteira se desprendeu e caiu sobre a vítima. Trabalhador chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos

Alessandra Hoppen

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