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Família se abrigou dentro de guarda-roupa durante temporal em Palmeira das Missões

Tempestade de quinta-feira (19) atingiu mais de duas mil famílias e danificou 550 casas. Município suspendeu aulas e vai decretar situação de emergência

Alessandra Hoppen

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Heloisa Gamero

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