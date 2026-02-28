Entre os mais antigos do sul do Brasil, Aeroclube de Passo Fundo forma pilotos há 85 anos

O primeiro pouso de um avião em Passo Fundo ocorreu em 1922 — e duas décadas depois, no mesmo local, foi inaugurado o aeroclube da cidade. O espaço também serviu como aeroporto e, desde 1940, forma novos pilotos e fomenta a curiosidade pela aviação.

O aeroclube está entre os mais antigos do sul do Brasil e é referência na formação de tripulantes. Para conquistar o brevê — documento que certifica que um indivíduo está apto a pilotar aeronaves — os alunos passam por aulas teóricas, no simulador e práticas.

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Assim como na autoescola, o simulador imita situações adversas, fazendo o aluno treinar manobras complexas e se familiarizar com procedimentos de emergência.

— Posso, por exemplo, colocar camadas de nuvem para ele (o aluno) treinar situações em que a aeronave entra completamente nas nuvens. Também dá para subir e entrar num voo por instrumentos, em que não se tem visibilidade — explica o instrutor Bruno da Silva.

Para voar profissionalmente, o investimento gira em torno de R$ 150 mil a R$ 200 mil. Além disso, há despesas com cursos extras, como aulas de inglês. No total, o curso custa o equivalente a uma faculdade.

Aprendizado e futuro

Depois da teoria e das primeiras horas de voo, o momento mais aguardado é o da primeira decolagem solo. Um dos aviões de treinamento no Aeroclube é o monomotor apelidado de "Paulistinha", já pilotado por 400 alunos.

— Com certeza o primeiro voo solo é o momento mais marcante, porque é quando você realmente percebe que voa um avião sozinho. É o momento mais esperado da carreira de todo piloto — afirma o instrutor Rodrigo Picolotto.

Com mercado amplo, a aviação tem possibilidade de carreira na área agrícola, comercial e executiva, como piloto particular.

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Jeferson Azovani conquistou a habilitação em julho do ano passado, após seis anos de formação. Atualmente com 200 horas de voo, considerada uma quantidade inicial, ele quer ampliar a capacitação: