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Defesa Civil classifica fenômeno que atingiu Palmeira das Missões como linha de instabilidade 

Análise da ocorrência climática foi divulgada neste sábado (21). Apesar da força, tempestade não teve evidências de tornado ou microexplosão

Rebecca Mistura

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