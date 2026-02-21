Defesa Civil classifica fenômeno que atingiu Palmeira das Missões como linha de instabilidade 

No dia da tempestade, defesa civil emitiu alertas laranjas. Jean Pimentel / Grupo RBS

A Defesa Civil estadual concluiu que o fenômeno climático que atingiu Palmeira das Missões, no norte do RS, foi uma linha de instabilidade. A conclusão da análise foi divulgada na tarde deste sábado (21).

A tempestade intensa ocorrida na quinta-feira (19) danificou 550 residências, sendo que parte delas foram destelhadas, além de registro de queda de árvores e interrupção no abastecimento de água e energia elétrica.

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Segundo o Centro de Monitoramento, os danos na cidade foram associados aos ventos pela linha de instabilidade, mas "sem evidências de tornado ou microexplosão".

Na tarde em que ocorreu o vendaval, a Defesa Civil estadual emitiu alertas laranjas para a região. Conforme o órgão, a cidade teve rajadas de vento de 65,5 km/h, ao contrário do que havia sido divulgado anteriormente, de ventos superiores a 100km/h.

A Defesa Civil presta apoio ao município por meio das equipes da 7ª Coordenadoria Regional, com o envio de materiais como telhas e lonas para suporte à população afetada.

Decreto de emergência

Decreto tem validade total de 180 dias. Alessandra Hoppen / Agência RBS

Na noite de sexta-feira (20), o prefeito Evandro Luis Massing assinou o decreto que declara situação de emergência em todo o território municipal.

Com a publicação do documento, a prefeitura autoriza a mobilização de todos os órgãos municipais para atuarem sob a coordenação da Defesa Civil em ações de resposta e reconstrução. O decreto também permite a convocação de voluntários e a realização de campanhas de arrecadação de recursos.

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Além disso, o documento permite a dispensa do processo de licitação para a compra de bens e contratação de serviços necessários ao atendimento da emergência. Esta medida vale para obras que possam ser concluídas no prazo máximo de um ano. O decreto tem validade total de 180 dias.

Mais de 2 mil famílias afetadas

Ventos fortes e chuva intensa chegaram no município por volta das 18h de quinta-feira (19). Segundo dados da prefeitura e da Defesa Civil, 2,2 mil famílias foram atingidas, 40 pessoas ficaram desalojadas e 550 casas tiveram danos reportados.

40 pessoas ficaram desalojadas e 550 casas tiveram danos reportados. Alessandra Hoppen / Agência RBS