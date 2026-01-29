Procon de Marau alerta para golpe que cobra por serviços gratuitos usando site falso

O Procon de Marau, no norte do Estado, alerta a população sobre um golpe que tem cobrado supostas taxas por serviços que, na verdade, são gratuitos. Os criminosos utilizam um site falso que simula ser do órgão de defesa do consumidor para enganar as vítimas.

De acordo com o Procon, os golpistas entram em contato com as pessoas cobrando valores para supostos atendimentos e serviços judiciais. A fraude é realizada, principalmente, por meio de um site falso que se passa pelo Procon, com o objetivo de obter dados e dinheiro dos consumidores.

Para evitar cair no golpe, o órgão reforça que o site oficial para consultas e agendamentos é o procon.rs.gov.br. Nele, é possível verificar a lista de todos os Procons municipais e marcar atendimento presencial. Caso a cidade do consumidor não possua uma unidade, a demanda pode ser apresentada pelo próprio site ou pelo telefone (51) 3287-6200.

Leia Mais Menos de um quinto dos municípios do RS têm Procon; objetivo é ampliar cobertura

O Procon reitera que todos os seus atendimentos e serviços são inteiramente gratuitos. Qualquer tentativa de cobrança utilizando o nome do órgão configura um golpe e deve ser imediatamente denunciada à Polícia Civil ou à Brigada Militar. Além disso, é fundamental informar o Procon do seu município ou do Estado sobre a ocorrência.

A responsável pelo Procon de Marau informou que a procura pelo órgão aumentou após a divulgação do caso de uma agência de turismo local investigada por suspeita de fraude na venda de pacotes de viagens. Os golpistas estariam se aproveitando desse cenário de maior vulnerabilidade e busca por auxílio.

Leia a nota do Procon

"O Procon alerta a população sobre a ocorrência de golpistas que estão se passando por servidores do Procon para tentar realizar supostos atendimentos relacionados a agências de viagens Personalizze.

Informamos que o Procon NÃO realiza atendimentos por meio de contatos não oficiais, links, mensagens de aplicativos ou redes sociais desconhecidas, tampouco solicita dados pessoais, bancários ou pagamentos por telefone ou mensagens.

Orientamos que os consumidores busquem exclusivamente os canais oficiais do Procon para qualquer orientação, registro de reclamação ou esclarecimento de dúvidas.

No caso específico do município de Marau/RS, onde está localizada a agência de viagens envolvida em suposto esquema de fraude contra consumidores, esclarecemos que o Procon de Marau NÃO POSSUI site próprio.

Os atendimentos estão sendo realizados exclusivamente de forma presencial ou pelo telefone oficial: o atendimento com a responsável pelo Procon Marau Erika Possa no telefone (54) 3342-9576.

Reforçamos que qualquer contato fora desses meios deve ser desconsiderado, podendo se tratar de tentativa de golpe.

O Procon segue acompanhando a situação, adotando as medidas cabíveis e orientando os consumidores para evitar novos prejuízos.

Em caso de dúvida, o consumidor deve procurar diretamente o Procon para confirmação das informações."