Obras de loteamento urbano avançam e estão em etapa de implantação em Coxilha

Empreendimento fica no centro da cidade, em uma área de 4,8 hectares. Prefeitura de Coxilha / Divulgação

A instalação de um loteamento urbano em Coxilha, no norte do Estado, entrou em fase de implantação na última semana. O projeto está na etapa de infraestrutura, com obras de pavimentação e preparação das vias.

O empreendimento fica no centro da cidade, em uma área de 4,8 hectares. Ao todo serão 65 casas: 45 do governo federal e 20 do governo estadual. Segundo o prefeito João Mânica, o investimento passa dos R$ 10 milhões.

— Os moradores contemplados com uma casa já vão receber a escritura em mãos. Além da área residencial, vamos construir praça e campo de futebol. É um passo importante para sanar o problema de quem ainda não conseguiu a casa própria — afirma.

Cerca de 1,2 mil famílias estão cadastradas no programa habitacional e são elegíveis a serem contempladas com uma casa do complexo. Segundo Mânica, as obras também impactam no desenvolvimento econômico da cidade.

— A implantação movimenta a economia local, com a utilização de mão de obra e fornecedores da região durante a execução, além de fomentar o comércio — acrescenta.