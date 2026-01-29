Fim de uma era: orelhões de Passo Fundo já estão desativados e começarão a ser removidos das ruas

Estrutura instalada no centro, próximo a estátua em homenagem a Teixeirinha na Avenida Brasil. Eduarda Costa / Agencia RBS

As clássicas estruturas dos orelhões vão deixar as ruas de Passo Fundo neste ano. A medida foi anunciada pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), que autorizou a retirada dos aparelhos telefônicos desativados no norte gaúcho e em todo o Brasil.

O processo de retirada em Passo Fundo já vinha ocorrendo desde 2024, quando a cidade tinha 112 orelhões. Todos já estão desativados desde então, mas ainda restam alguns nas ruas.

A reportagem visitou ao menos quatro dos aparelhos ainda existentes, localizados nos bairros Vera Cruz, Centro, Petrópolis e no campus 1 da Universidade de Passo Fundo (UPF). Todos estão desativados, mas em bom estado de conservação.

No Centro, o aparelho fica na Avenida Brasil, no sentido de quem se desloca ao bairro Boqueirão, próximo à estátua em homenagem ao Teixeirinha. Este possui a cobertura azul, danificada e com algumas pichações. O telefone segue intacto, mas desativado.

Outro lugar com a cabine a azul é o aparelho do bairro Petrópolis, em frente à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA). Este foi o telefone mais danificado encontrado pela reportagem, com poeira e ferrugem, também sem linha.

As unidades do bairro Vera Cruz e da UPF são modelos sem a cobertura, mas conservados, apesar de já não efetuarem ligações.

Conforme a Anatel, não há prazo para que a operadora faça a retirada de todas as estruturas, mas os próprios moradores podem solicitar a retirada dos orelhões não obrigatórios diretamente nas centrais de atendimento da Oi.

Entenda a medida

Com a popularização dos celulares, os orelhões se tornaram obsoletos. A retirada dos aparelhos começa em 2026 porque acabaram as concessões do serviço de telefonia fixa das cinco empresas responsáveis pelos aparelhos no ano passado.

No Rio Grande do Sul, a concessão era feita pela Oi que, agora, deixou de ter a obrigação legal de manter a infraestrutura de telefones públicos. A retirada, porém, não será imediata em todos os locais.

Como contrapartida pela desativação, a Anatel determinou que as empresas devem redirecionar recursos para investir em redes de banda larga e telefonia móvel, tecnologias que regem a comunicação no país.