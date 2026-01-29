Geral

Tecnologia obsoleta
Notícia

Fim de uma era: orelhões de Passo Fundo já estão desativados e começarão a ser removidos das ruas

Anatel autorizou a retirada. Processo vem desde 2024, quando a cidade tinha 112 estruturas telefônicas. Nenhum funciona, mas ainda restam alguns nas ruas

Eduarda Costa

