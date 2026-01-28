Em Passo Fundo, 14 mil domicílios não têm moradores fixos

Domicílios sem moradores fixos correspondem a 14,5% do total. Jefferson Botega / Agencia RBS

Conforme o Censo 2022, Passo Fundo tem 13.894 domicílios vazios ou de uso ocasional — ou seja, sem moradores fixos. Entre os espaços pesquisados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 10,3% estavam para alugar ou não tinham qualquer tipo de uso, o que representa 9,8 mil domicílios.

Os 4,2% restantes, um total de 4.019, são utilizados para descanso, férias ou aluguéis de temporada em plataformas como Airbnb. Somados, os domicílios sem moradores fixos correspondem a 14,5% do total de 95,6 mil imóveis recenseados.

O instituto define domicílio como um local estruturalmente separado e independente — ou seja, limitado por paredes, muros ou cercas e com acesso direto, sem necessidade de passar por locais de moradia de outras pessoas.

Moradias irregulares

Em paralelo, pelo menos 14 mil pessoas vivem em moradias irregulares na cidade, conforme levantamento da Comissão de Direitos Humanos de Passo Fundo (CDHPF). A estimativa é que esses habitantes estejam divididos entre mais de 60 ocupações.

— A cidade cresce para todos os lados e a falta de moradia atinge uma parte específica da população, que são os trabalhadores e as pessoas em vulnerabilidade social — disse Edivânia Rodrigues da Silva, sócia da CDHPF e integrante do Movimento de Luta pela Moradia.

Dados do IBGE confirmam o crescimento populacional no município. O acréscimo de 4,17% fica acima do percentual estadual, de 3,22%. A população da cidade, que era de 206.215 moradores em 2022, no Censo IBGE, é projetada para 214.811 em 2025.

Ocupação 4 do bairro Zacchia existe desde 2013. Jussara Antunes / Divulgação

Um dos motivos para o aumento tem a ver com o número de estrangeiros. Passo Fundo é a quarta cidade gaúcha em número de migrantes, representando 5,1% do total do RS. A maioria recebe entre um e 1,5 salário mínimo, renda que faz com que as famílias recorram às ocupações ou a moradias coletivas.

— O aumento acelerado (da população) leva muitos moradores a viverem marginalizados, e aí surge toda a problemática de falta de saneamento básico, de água, de luz. A cidade avança, mas parte significativa da população ainda não acessa esses direitos — resume Edivânia.