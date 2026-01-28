Geral

Dados do IBGE
Notícia

Em Passo Fundo, 14 mil domicílios não têm moradores fixos

Das 95,6 mil moradias registradas pelo Censo de 2022, 10,3% estavam para alugar ou não tinham qualquer tipo de uso, enquanto outros 4,2% eram usados para descanso, férias e aluguel em plataformas como Airbnb

Rebecca Mistura

