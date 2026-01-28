Comunidade de Rodeio Bonito segue isolada quase dois anos após ponte ser levada pela enchente

Há quase dois anos, a queda de uma ponte sobre o Rio da Várzea, em Rodeio Bonito, no norte do RS, divide o município e impõe uma rotina de riscos e dificuldades a cerca de 1,4 mil moradores do distrito de Saltinho, que seguem isolados. A travessia agora depende de barcos improvisados ou de balsas particulares, com custos elevados e condições de segurança precárias.

A antiga ponte foi derrubada durante a enchente de maio de 2024, quando as águas do Rio da Várzea subiram, bloqueando a ligação entre a sede de Rodeio Bonito e o distrito de Saltinho. O vídeo, que circulou na época, mostra a estrutura sendo levada pela correnteza, deixando um rastro de isolamento (veja abaixo).

Atualmente, a estrutura antiga permanece submersa no rio, represando a água e dificultando a passagem de embarcações, mesmo as de pequeno porte.

Demora gera dificuldades

Rodeio Bonito possui cerca de 6,8 mil habitantes, dos quais 1,4 mil residem em Saltinho, na margem oposta do rio. A reconstrução da ponte é responsabilidade do município, com recursos federais aprovados por meio de programas de recuperação do Estado.

Contudo, o avanço da obra preocupa. A ordem de serviço foi assinada em maio do ano passado, mas, oito meses depois, o que se observa é apenas a conclusão parcial de uma cabeceira. O canteiro de obras apresenta pouca ou nenhuma movimentação de trabalhadores.

A agricultora Edivane de Moraes expressa sua frustração com a lentidão:

— A gente não vê resultado. Dizem que é para maio, mas acho difícil. Está muito difícil para nós.

O trabalhador agrícola Sebastião do Amaral precisa da ponte diariamente para se deslocar de Saltinho até a cidade. Sem a estrutura, ele enfrenta uma jornada árdua: o percurso de volta envolve deixar a motocicleta entre as árvores, pegar carona em um pequeno barco e seguir a pé até em casa.

— Deixo a moto e vou até Saltinho. É longe, quatro quilômetros. E com as compras — reclama.

Após o desabamento, uma balsa privada começou a operar na região. Para caminhões, a passagem pode custar R$ 90. Por esse motivo, muitos moradores optam por deixar seus veículos na margem, atravessar de barco e seguir a pé ou de carona.

Essa rotina, que já dura quase dois anos, é vista como um risco constante. A reportagem flagrou uma moradora atravessando em um barquinho com um bebê no colo, sem nenhum equipamento de segurança.

— Dependemos da balsa e quando o rio sobe, nem isso tem. A gente vem ao mercado uma vez por mês e quando precisa de médico, vem mais. Cada passada é R$ 60 — lamenta Edivane de Moraes.

Quando estiver pronta, a nova ponte terá 200 metros de extensão, sendo uma das maiores estruturas em estradas municipais do Estado. O Governo Federal liberou os recursos ainda no primeiro semestre de 2024. Uma empresa venceu a licitação por R$ 13,5 milhões, valor que já foi empenhado e está sendo pago em três parcelas.

Mesmo com o investimento, a lentidão do avanço da obra gera apreensão. O vereador Euzébio Lavratti (MDB) ressalta a importância da estrutura:

— Para saúde, farmácia, comércio… tudo depende dessa ponte. Não é só para Rodeio Bonito, é para toda a região. Por isso estamos cobrando.

Férias coletivas

O prefeito de Rodeio Bonito, Paulo Duarte (Republicanos), informou que a empresa responsável pela obra dispensou a equipe para férias coletivas antes do Natal e ainda não retomou os trabalhos.

— O contrato prevê entrega em maio, e queremos que a empresa cumpra. A gente precisa dessa obra. Do lado de lá tem escolas, posto de saúde. O município está dividido. E essa ponte liga também municípios vizinhos, como Ametista do Sul, Planalto, Alpestre e até Chapecó, em Santa Catarina — explica o prefeito.

Conforme Fabiana Bortolanza, responsável técnica da Construtora Zanco, a obra atrasou devido às condições climáticas em Rodeio Bonito, que impediram o trabalho das equipes no leito do rio. Bortolanza afirmou que o cronograma da obra está sendo reorganizado e que a empresa fará o possível para concluir a ponte no prazo determinado na ordem de serviço.