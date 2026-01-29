Chuva e granizo causam estragos e alagamentos no norte do RS

Arroio Límer saiu do leito e deixou ruas próximas alagadas Brigada Militar / Divulgação

Uma forte chuva acompanhada de granizo deixou estragos na tarde desta quinta-feira (29), em Getúlio Vargas, no norte do Estado. Foram registrados alagamentos em ruas da cidade e em uma creche municipal.

Segundo a Defesa Civil do município, houve o transbordamento do Arroio Límer, que saiu do leito e deixou ruas próximas alagadas. Nestes locais, a água chegou em média a um metro, mas baixou após a chuva cessar.

O Corpo de Bombeiros prestou apoio a um registro de destelhamento, além de árvores que caíram sobre fiação, uma casa e uma estrada. A placa de uma loja foi derrubada com a força do vento.

A chuva de granizo também foi registrada em cidades vizinhas, como Barão de Cotegipe e Estação. Nestes municípios, não há relatos de estragos.