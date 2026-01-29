Batalhão Ambiental flagra descarte ilegal de lixo em rio que abastece Passo Fundo

Local está a poucos quilômetros de barragem utilizada pela Corsan. Jean Pimentel / Agencia RBS

O Batalhão de Polícia Ambiental de Passo Fundo flagrou o descarte irregular de lixo em uma Área de Preservação Permanente (APP) na tarde de quarta-feira (28). O local é um braço do Arroio Miranda, afluente do Rio Passo Fundo, responsável pelo abastecimento de água da cidade.

Os policiais militares chegaram à Rua Alvino Garcia da Rosa, no Loteamento Canaã, após uma denúncia anônima. A área degradada fica a poucos quilômetros de uma barragem utilizada pela Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) para captação e tratamento de água.

A fiscalização identificou restos de materiais de construção, plásticos, pedaços de madeira e diversos outros resíduos despejados na APP. Moradores das proximidades relataram aos militares que o local é ocupado por caminhões de empresas de tele-entulho, que utilizam ilegalmente o espaço como aterro.

O Batalhão realizou levantamentos na área e registrou boletim de ocorrência para, em conjunto com a Polícia Civil, identificar os responsáveis pelo descarte proibido. Além disso, o Grupo Ecológico Sentinela dos Pampas (Gesp) também averigua o terreno e pretende apresentar denúncia ao Ministério Público.

Histórico de poluição na área

Conforme a Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam), em julho de 2025, após uma vistoria do Comando Ambiental da Brigada Militar na mesma área, irregularidades ambientais foram constatadas, resultando em auto de infração e embargo. Naquela ocasião, o responsável pelas intervenções foi identificado e autuado.

Por meio de nota, a Fepam esclareceu ainda que a gestão, o licenciamento e a fiscalização da atividade de tele-entulho, assim como a destinação de resíduos da construção civil, são de "competência do município, incluindo a definição das áreas licenciadas para recebimento desses materiais". Em casos de descarte em local não autorizado, cabe ao órgão municipal adotar as medidas administrativas cabíveis.

Procurada pela reportagem de GZH, a Secretaria do Meio Ambiente de Passo Fundo informou que abrirá processo de fiscalização para investigar o caso e tomar as medidas cabíveis. Por se tratar de uma APP, os infratores estão legalmente obrigados a recuperar a área degradada e monitorar o local por, no mínimo, quatro anos.