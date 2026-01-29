Geral

Poluição
Notícia

Batalhão Ambiental flagra descarte ilegal de lixo em rio que abastece Passo Fundo

Moradores relatam que empresas de tele-entulho utilizam a área de preservação como aterro clandestino. Responsáveis ainda não foram identificados

Luiz Otávio Calderan

