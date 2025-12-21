Verão em Passo Fundo terá calor acima da média e chuvas impactadas pela La Niña

Janeiro e fevereiro podem ter ondas de calor. Bruno Todeschini / Agencia RBS

O verão começa oficialmente no Brasil neste domingo (21), às 12h03, marcando o início do período mais quente do ano. Em Passo Fundo, no norte do Rio Grande do Sul, a estação promete termômetros até 2ºC acima da média histórica, especialmente em fevereiro, com a ocorrência de alguns períodos de veranico.

De acordo com a Climatempo Meteorologia, a expectativa é de dias com muito calor, tempo abafado e baixa umidade do ar, o que pode gerar ondas de calor em janeiro e fevereiro.

Apesar da influência do fenômeno La Niña, o volume de chuva deve permanecer dentro da normalidade. Isso se deve à passagem de frentes frias e à grande disponibilidade de calor e umidade no ar.

A meteorologista Jade Ramos explica que a previsão aponta para dias de precipitações prolongadas:

— Embora a La Niña seja fraca, a atuação desse fenômeno acaba ocasionando frentes frias que têm maior facilidade de avançar. Porém, com o predomínio do bloqueio, a passagem dessas frentes pode ocasionar dias mais prolongados de chuva.

Previsão de temperaturas e chuvas por mês

O mês de janeiro deve ser o mais quente e chuvoso do verão em Passo Fundo. Fevereiro também se destaca pelo calor intenso, acima da média para o período.

Em março, as temperaturas começam a diminuir e os dias de chuva reduzem, mas podem ocorrer pancadas com volumes elevados. Confira abaixo a previsão em números para Passo Fundo, conforme os dados da Climatempo Meteorologia:

Janeiro

Média de chuva: 174 milímetros (dentro da normalidade)

174 milímetros (dentro da normalidade) Temperatura média máxima: 28°C (1°C acima da média)

28°C (1°C acima da média) Temperatura média mínima: 18°C (dentro da normalidade)

Fevereiro

Média de chuva: 147 milímetros (abaixo da média)

147 milímetros (abaixo da média) Temperatura média máxima: 28°C (2°C acima da média)

28°C (2°C acima da média) Temperatura média mínima: 17°C (abaixo da média)

Março

Média de chuva: 137 milímetros (abaixo da média)

137 milímetros (abaixo da média) Temperatura média máxima: 27°C (1°C acima da média)

27°C (1°C acima da média) Temperatura média mínima: 16°C (abaixo da média)