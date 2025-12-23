Um mês depois do granizo, Erechim ainda tem casas sob lonas e entulho nas ruas

Mais de 1,2 mil cargas de telhas já foram recolhidas na cidade. Emerson Carniel / Agencia RBS

Um mês após o temporal de granizo que atingiu Erechim, no norte do RS, em 23 de novembro, a cidade ainda lida com as marcas da destruição. Lonas tremulam sobre casas e pilhas de entulho com restos de telhas ainda podem ser vistas em frente a residências em diversos pontos do município, que teve mais de 43 mil pessoas afetadas pelo fenômeno climático.

O trabalho emergencial de socorro à população já foi concluído pela prefeitura. Atualmente, os serviços de recolhimento de materiais danificados avançam gradualmente. Doze equipes da Secretaria de Obras Públicas e Habitação estão mobilizadas na limpeza da cidade.

Até o momento, 1,2 mil cargas de telhas foram recolhidas e encaminhadas para um local provisório na Central de Britagem do município. Cerca de 105 toneladas de móveis e eletrodomésticos danificados, o equivalente a 15 carretas, também foram descartadas, volume que se soma ao que a população já levou aos ecopontos. A prefeitura estima que a conclusão total da coleta leve entre 60 e 90 dias.

Auxílio à comunidade

Ronaldo Mânica, coordenador da Força Voluntária do Alto Uruguai, avalia positivamente a ação imediata de resposta para auxiliar a comunidade e minimizar os prejuízos.

— No primeiro momento, distribuímos mais de 2,6 mil rolos de lona à população. Na segunda etapa, dois dias depois, focamos nas telhas de fibrocimento. Cobrimos primeiro os órgãos públicos, como escolas e hospitais, para depois seguir com a cobertura em residências. Nesses 30 dias, conseguimos fazer a distribuição para mais de 6 mil residências e mais de 154 mil folhas de telhas — detalha.

Porém, muitas famílias ainda convivem com os telhados danificados. A faxineira Sibele Neusa Schoulten relata ter perdido móveis e eletrodomésticos devido ao granizo.

— Já queimou micro-ondas porque choveu em cima. A pia, que tenho há dois anos, está inchando e as coisas começaram a cair. Cama, sofá, tudo está molhando dentro de casa — desabafa.

O conserto definitivo ainda não veio para Sibele, que conta com a ajuda de conhecidos para remendos provisórios:

— Conseguimos lona da prefeitura, mas já rasgou duas vezes. Meu marido não pode subir no telhado, então os colegas dele vêm e ajudam a colocar. Está bem difícil, uma situação bem complicada.

A prefeitura de Erechim não possui um levantamento preciso sobre o número de casas que ainda precisam de novas telhas. Muitos moradores estão acionando seguros residenciais, e o setor de Habitação do município continua a averiguar a situação de cada caso individualmente.

Temporal em números

Famílias afetadas: 10.874

10.874 Pessoas impactadas: 43.351

43.351 Feridos: 507

507 Desabrigados: 1

1 Lonas distribuídas: 2.640 rolos

2.640 rolos Telhas distribuídas: 154.709

154.709 Vouchers entregues: 6.740

Até esta terça-feira (22), a Secretaria de Assistência Social também distribuiu 6.356 cestas básicas, 5.193 kits de limpeza, 711 kits de higiene e 735 colchões. Mais de 11,1 mil atendimentos foram realizados nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS).