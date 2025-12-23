Geral

Reconstrução
Notícia

Um mês depois do granizo, Erechim ainda tem casas sob lonas e entulho nas ruas

Temporal de 23 de novembro impactou mais de 43 mil pessoas. Prefeitura estima mais 90 dias para concluir recolhimento de materiais danificados

Emerson Carniel

