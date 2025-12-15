Geral

Norte do RS
Notícia

Temporal deixa estragos e casas destelhadas em Passo Fundo

Fenômeno durou menos de 30 minutos e atingiu diferentes bairros da cidade. Equipes estão nas ruas para apoiar atingidos e contabilizar danos

GZH Passo Fundo

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS