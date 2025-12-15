Temporal deixa estragos e casas destelhadas em Passo Fundo

No bairro Boqueirão, uma árvore caiu sobre um carro estacionado. Tatiana Tramontina / Agencia RBS

O temporal que atingiu Passo Fundo, no norte gaúcho, na tarde desta segunda-feira (15) deixou casas destelhadas e árvores caídas. Não há registro de feridos ou desalojados até o momento.

Conforme o Corpo de Bombeiros, foram atendidas 41 ocorrências no município. Há registros nos bairros Morada do Sol, Integração e Vera Cruz. Até o momento, foram entregues 1.500 metros quadrados de lona para proteção de imóveis atingidos.

Duas residências pegaram fogo em meio ao temporal — uma na Rua Luís Ceolin e outra na Avenida do Barão, no bairro Cohab. A suspeita é que tenham sido causados por quedas de raios, mas não há confirmação até o momento.

Na Rua Livramento, bairro Boqueirão, uma árvore caiu sobre um Ford Ka estacionado. A via está bloqueada. O veículo pertence ao carpinteiro Vinícius Almeida, que trabalhava em uma obra em frente ao local quando a queda aconteceu.

— Estava trabalhando e só fui ver o que tinha acontecido depois que a chuva passou. Não tenho seguro — lamentou.

Chuva na região

Outras cidades do norte gaúcho, como Espumoso, Frederico Westphalen e Palmeira das Missões, tiveram chuva fraca nesta tarde, de acordo com as coordenadorias regionais da Defesa Civil.

Em Marau, dois destelhamentos foram registrados, assim como queda de granizo pontual em Tio Hugo, sem danos.

Na Região Noroeste, o Parque de Exposições de Cruz Alta teve queda de árvores na área de acampamento. Equipes do Corpo de Bombeiros atuaram nos bairros Acelino Flores e Abegay.

O aposentado José Clécio Madeira estava em casa quando viu o temporal chegar. Segundo ele, o fenômeno foi rápido: durou cerca de 15 minutos.

— A casa velha tremeu toda, por sorte não caiu. Achei que íamos perder tudo — conta.