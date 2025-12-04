Geral

Operação Consortium II
Notícia

"Sem casa, sem dinheiro, sem nada": vítima do golpe do consórcio acumula mais de R$ 3 milhões em dívidas após fraude

Empresas prometiam crédito rápido aos clientes, gerando prejuízo estimado em R$ 30 milhões. Esquema operava em sete estados brasileiros

Günther Schöler

