Revisão do carro para viajar: o que checar antes de pegar a estrada 

Quem pretende viajar de carro nas festas de fim de ano ou durante as férias precisa redobrar a atenção com a manutenção do veículo. Uma revisão básica antes de encarar longos trechos de estrada pode evitar panes, atrasos e até acidentes.

Alguns pontos são essenciais e devem ser verificados obrigatoriamente antes de uma viagem. Entre eles estão suspensão, freios e o fluido de freio, sistema de arrefecimento, checagem de possíveis vazamentos, alinhamento, estado dos pneus e do estepe, iluminação e itens de segurança, como o triângulo e a chave de roda.

— Lembrando que estes são itens básicos, uma manutenção correta vai além. Por isso, a importância de ter uma oficina mecânica de confiança com profissionais qualificados e equipados — pontuou João Corteis, proprietário de uma mecânica.

Durante períodos de maior movimento nas estradas, as oficinas costumam registrar um padrão de ocorrências. De acordo com Corteis, os problemas mais frequentes atendidos nesse período são vazamentos de água e de óleo.

Os pneus também exigem atenção, que vai muito além da calibragem. O mecânico alerta que é importante observar desgastes prematuros (tanto na parte interna quanto externa), além do TWI, indicador de segurança que mostra quando o pneu já atingiu o limite de uso e precisa ser substituído.

Outro sinal de alerta é quando o motorista percebe o volante torto ou a direção desalinhada mesmo em vias retas, o que pode indicar problemas de alinhamento e comprometer a segurança.

Segurança na estrada

Itens diretamente ligados à segurança, como freios e suspensão, merecem atenção especial antes de qualquer passeio.

— Os freios são essenciais para a segurança da família e também dos outros usuários das rodovias. Freios revisados ajudam a evitar acidentes — destaca Corteis.

Entre os sinais que indicam que algo não está certo estão barulhos, chiados ao frear e freio de mão muito elevado, que apontam a necessidade de revisão imediata. Também é importante verificar o óleo do motor, observando a etiqueta que indica a data e a quilometragem da última troca, além do nível pela vareta.

Outros pontos importantes são o fluido de freio, avaliando validade e nível de contaminação, e o sistema de arrefecimento, com atenção ao nível da água no reservatório, à coloração e à correta aditivação.

Em viagens longas, especialmente nos dias mais quentes, a água do radiador tem papel fundamental. É ela que garante a temperatura correta do motor, evitando superaquecimento e falhas no funcionamento do veículo.

Importância da revisão periódica

Embora seja possível fazer uma checagem básica próximo à data da viagem, a recomendação é evitar deixar tudo para a última hora. A alta demanda nas oficinas neste período pode impedir testes mais detalhados no veículo.

Além disso, grandes manutenções não devem ser feitas imediatamente antes de viagens longas. O ideal é que a revisão seja realizada com antecedência mínima de 30 dias.

Para reduzir o risco de problemas na estrada, a principal dica é manter o veículo sempre em dia.

— Realizar revisões periódicas, respeitar os prazos e a quilometragem de cada manutenção e contar com uma oficina mecânica de confiança fazem toda a diferença — finaliza o mecânico.