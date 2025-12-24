Prefeitura de Passo Fundo realiza limpeza após autuação por crime ambiental em centro de triagem

A prefeitura de Passo Fundo, no norte do Estado, fez uma operação de limpeza no Centro de Triagem e Estação de Transbordo de Resíduos Sólidos (ETRS), situado na localidade de São João da Bela Vista. A intervenção ocorreu na tarde de terça-feira (23), um dia após o Executivo municipal ser autuado por crime ambiental devido a irregularidades no descarte de resíduos.

O problema foi flagrado na segunda-feira (22), por uma fiscalização do Batalhão Ambiental da Brigada Militar (BABM). Durante a inspeção, foram constatadas cerca de 300 toneladas de lixo urbano acumuladas a céu aberto, além da presença de chorume em contato direto com o solo e deficiências operacionais, como esteiras de triagem inoperantes.

Embora a cooperativa responsável pelo local possua Licença de Operação (LO) vigente, o BABM identificou o descumprimento de diversas normas ambientais previstas na licença. Entre as irregularidades, constatou-se:

Falta de identificação da área de operação;

Resíduos expostos, sem cobertura e em piso não impermeável;

Ausência ou inoperância de canaletas de contenção na área operacional onde atuam os recicladores.

Além da autuação da prefeitura pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam), que prevê a possibilidade de multa, o Batalhão Ambiental registrou um boletim de ocorrência contra o poder público. A administração municipal poderá responder pelas irregularidades nas esferas criminal e civil, com a reparação do dano ambiental.

