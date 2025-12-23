Prefeitura de Passo Fundo é autuada por descarte irregular de lixo

A prefeitura de Passo Fundo foi autuada por crime ambiental em decorrência de irregularidades no descarte de resíduos sólidos. O problema foi flagrado na segunda-feira (22) pelo Batalhão Ambiental da Brigada Militar (BABM).
Os policiais chegaram até o Centro de Triagem e Estação de Transbordo de Resíduos Sólidos (ETRS), na localidade de São João da Bela Vista, a partir de denúncias.
Com o uso de drone, foi possível identificar cerca de 300 toneladas de lixo urbano acumulado a céu aberto, presença de chorume em contato direto com o solo e lacunas operacionais, como esteiras de triagem fora de funcionamento.
Conforme o BABM, a cooperativa que atua no local possui Licença de Operação (LO) vigente, no entanto, foi constatado o descumprimento de regras ambientais previstas na licença. Entre os problemas estão:
- falta de identificação da área de operação
- resíduos não estão em local coberto e o piso não é impermeável
- área operacional onde estão os recicladores não possui canaletas de contenção e as que estão no local estão inoperantes.
O Batalhão Ambiental fez um boletim de ocorrência contra a prefeitura, que pode responder na esfera criminal pelas irregularidades e na esfera civil, com reparação do dano ambiental. Além disso, recebeu autuação da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) e deverá pagar multa.
Procurada pela reportagem, a prefeitura disse que ainda não foi notificada oficialmente acerca do boletim de ocorrência, mas que a empresa responsável foi notificada pela Secretaria do Meio Ambiente e assumiu o compromisso de regularizar integralmente a situação ainda nesta terça-feira (23).
