Por que 8 de dezembro é feriado em Passo Fundo? Veja a relação da cidade com a Imaculada Conceição

Imagem da santa na Paróquia Nossa Senhora da Conceição Arquidiocese de Passo Fundo / Divulgação

Correção: a primeira capela de Nossa Senhora da Conceição não foi construída perto da Praça Tamandaré, mas sim próximo a Praça Marechal Floriano, onde hoje está a Catedral Metropolitana. A estrutura na Rua Uruguai só foi edificada no fim do século 19. A informação foi corrigida.

Em Passo Fundo, no norte do Estado, o dia 8 de dezembro é feriado. Esta segunda-feira (8) marca o Dia de Nossa Senhora da Conceição e também é a data em que se celebra a fundação da cidade.

A homenagem à santa acompanha Passo Fundo desde os registros dos primeiros vilarejos, no século 19. Tudo começou com o militar Manoel José das Neves — conhecido como Cabo Neves —, devoto de Imaculada Conceição, que se mudou para a cidade em 1827.

Dono de uma gleba de terra na região da Praça Tamandaré — onde à época viviam cerca de 50 famílias —, ele e a esposa doaram um terreno para a construção de uma capela, que foi inaugurada em homenagem à santa em agosto de 1835, no lugar onde hoje está a Catedral Metropolitana.

— A relação entre o feriado e o início do povoado está na devoção do Cabo Neves, pois sua santa de predileção foi tornada padroeira local na Igreja Matriz, e segue com este reconhecimento até hoje — comenta a historiadora e professora Gizele Zanotto, coordenadora do Programa de Pós-Graduação em História na Universidade de Passo Fundo (UPF).

A capela de Nossa Senhora da Conceição só mudou para o local atual, na Rua Uruguai, no fim do século 19, e no seu lugar foi erguida a Capela Nossa Senhora Aparecida — hoje Catedral Metropolitana. Ainda assim, a igreja em homenagem a Imaculada Conceição seguiu sendo a matriz de Passo Fundo, por ser a primeira da cidade.

A devoção seguiu até a instalação do município de Passo Fundo, em 7 de agosto de 1857, quando as autoridades escolheram Nossa Senhora da Conceição como padroeira.

Cidade manteve feriado único ao longo dos anos

Em 1954, o município adicionou ao calendário oficial o feriado de 7 de agosto, data de emancipação política de Passo Fundo. Porém, foi revogada em 1967, quando o feriado municipal passou a ser alusivo a São Caetano, e deixou de integrar oficialmente o calendário de feriados em 1983.

A exceção foi em 2007, quando o município completou 150 anos. À época, o então prefeito Airton Dipp instituiu a data no calendário oficial somente naquele ano.

Já a homenagem à Imaculada Conceição permanece feriado, ininterruptamente, nas atas municipais, desde a década de 1940.

Em outubro de 2018, um projeto de lei da Câmara de Vereadores até tentou mudar o feriado municipal para 7 de agosto, em função do acúmulo de dias vagos no último mês do ano. O projeto não foi para frente e acabou arquivado.

— A influência, me parece, é mais da comunidade do que da igreja em si, como foi no passado. Essa proposta de discussão da alteração do feriado para agosto teve pressão social em 2018, mas não a ponto de interferir na manutenção do que está estabelecido há décadas — complementa Gizele.

Celebrações nesta segunda-feira

Igreja costuma lotar para a celebração. Eduarda Costa / Agencia RBS

As festividades em homenagem à padroeira acontecem na Paróquia Nossa Senhora da Conceição, neste ano com o lema “Nossa Senhora da Conceição, testemunha da esperança e da missão”. Serão duas missas nesta segunda (8), às 10h30min e às 18h.

Ao meio-dia, terá ainda venda de galeto com massa, no valor de R$ 60. Quem quiser garantir os ingressos com antecedência, pode comprar diretamente na paróquia. Também haverá venda na hora.